فيدال: أوكلاند يكسب الاتحاد في «الرجبي»!

جدة (د ب أ)



قال ألبرت فيدال المدير الفني لأوكلاند سيتي النيوزيلندي، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السعودي، رغم الخسارة بثلاثية، في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقال فيدال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، إن أوكلاند سيتي قادم من نيوزيلندا، حيث كرة القدم لا تتمتع بشعبية كبيرة، على العكس من رياضات أخرى تتمتع فيها نيوزيلندا بسمعة عالمية كبيرة، على رأسها الرجبي.

وأضاف مدرب أوكلاند أن فريق الاتحاد إذا ما أراد دخول تحدٍ معهم، فعليه أن يواجههم في الرجبي، وفي هذه الحالة فإن أوكلاند سيفوز بالطبع.

وأكد المدرب الإسباني إن مستوى اتحاد جدة لم يكن مفاجأة، لما يضمه الفريق السعودي من نجوم كبار، مثل كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وغيرهم.