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الرياضة

حجازي: الاتحاد والأهلي «قمة الكبيرين»

حجازي: الاتحاد والأهلي «قمة الكبيرين»
13 ديسمبر 2023 08:59

جدة (د ب أ)

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أعرب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قائد دفاع الاتحاد، عن سعادته بالفوز الكبير على أوكلاند سيتي بثلاثية، والعبور إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن الاتحاد حقق فوزاً مهماً للغاية في هذه البطولة الكبيرة، وسط أجواء جماهيرية كبيرة.
وأضاف المدافع المصري الدولي أن لاعبي الاتحاد حققوا الفوز الكبير بأداء قوي، معرباً عن أمله في مواصلة هذا الأداء، لحصد المزيد من الانتصارات.
وعن المواجهة المقبلة للاتحاد أمام الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية، شدد حجازي على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث تجمع بين أكبر نادٍ في أفريقيا مع أكبر نادٍ في آسيا، متوقعاً قمة عربية قوية.

السعودية
جدة
الاتحاد السعودي
مونديال الأندية
الأهلي المصري
أحمد حجازي
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