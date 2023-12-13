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جاياردو يحذر الاتحاد من الأهلي

جاياردو يحذر الاتحاد من الأهلي
13 ديسمبر 2023 09:05

 
جدة (د ب أ)
حذر مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي لاعبيه، قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية لكرة القدم.
وقال جاياردو في مؤتمر صحفي عقب الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي 3-صفر «لعبنا مباراة جيدة جداً، والتزم اللاعبون بالتعليمات على مدار الشوطين».
وأضاف المدرب الأرجنتيني «الفوز بداية جيدة لنا في البطولة ترفع معدلات الثقة لدى اللاعبين وجماهير الفريق، ولكن تنتظرنا مواجهات أصعب في باقي المشوار، وعلينا أن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة». 

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وختم مارسيلو جاياردو تصريحاته «حان وقت الراحة، واستعادة الطاقة البدنية استعداداً لما تبقى من المشوار».
وكان اتحاد جدة فاز على أوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية بثلاثية سجلها رومارينو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة.

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