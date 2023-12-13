خربين وحمدان يخطفان نجومية «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



تُوج السوري عمر خربين مهاجم الوحدة بكأس استفتاء «سبورت فور أوول»، نجماً للجولة العاشرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت 56%، متفوقاً على محمد عوض الله «خورفكان» 24%، وجاء حارب عبدالله سهيل «جناح» شباب الأهلي ثالثاً برصيد 7%.

وجاءت الإشادة بصاحب جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، إثر الأداء العالي الذي قدمه أمام الوصل، متصدر «دورينا»، وتسجيله هدفين منحا «أصحاب السعادة» تعادلاً بطعم الانتصار، في ظل طرد زميله خالد بطي، منذ الدقيقة 63، وكان الوحدة متأخراً في 1-2، لينجح خربين في الحفاظ على نسق وثقة فريقه قريباً من دائرة المنافسة في المركز الخامس، بالتساوي مع الشارقة «17 نقطة».

وفي فئة أفضل حارس في «الجولة العاشرة»، خطف أحمد حمدان «خورفكان» المتألق، «القفاز الذهبي» للمرة الثانية هذا الموسم برصيد 38.3%، متقدماً على حارس البطائح إبراهيم عيسى 30.7%، وعيسى أحمد «اتحاد كلباء» 9.4%.

وفي سباق جائزة أفضل صافرة، تصدر المشهد تميز حكم الفيديو البرتغالي أنطونيو نوبري 75%، الذي أدار مباراة اتحاد كلباء والعين، وشهدت حالتا طرد أثارتا جدلاً واسعاً لكل من جوناتاس «العين»، ومهدي قايدي «اتحاد كلباء».

وجاء في المركز الثاني 15%، لجائزة أفضل حكم، مواطنه البرتغالي باولو سواريز المساعد الأول للقاء نفسه وفي المركز الثالث، السلفادوري ديفيد جوناثان الحكم المساعد الأول لمباراة الوحدة والوصل بنسبة 10%.

ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يواصل عامه السادس، يقتصر على مباريات دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.