نيكوليتش على «صفيح ساخن» أمام «السماوي»!



مراد المصري (دبي)



يقف الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي على «صفيح ساخن»، عندما يقود فريقه أمام بني ياس يوم الجمعة، ضمن «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسط حالة «الغضب الجماهيري» من نتائج وأداء «الفرسان» تحت قيادته إلى الآن هذا الموسم.

وتختلف الظروف بين زيارة شباب الأهلي إلى ملعب بني ياس هذه المرة، عقب الخروج من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وإهداره النقاط في الدوري، وبين الرحلة الأخيرة في مايو الماضي، عندما أدى فوزه إلى حسم التتويج بلقب الدوري، وسط فرحة جماهيرية وقتها.

ونال نيكوليتش الثقة لاستكمال قيادة شباب الأهلي حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك مع مواجهة بني ياس والشارقة والوصل في الدوري، ولقاء الشارقة مرة أخرى في كأس السوبر، على أن يكون التقييم الفني الشامل في ختام هذه المرحلة التي تتطلع من خلالها الجماهير لعودة الفريق إلى حالة أفضل عن الوضعية التي يمر بها.

ويدرك «الفرسان» أن حصد النقاط الثلاث المقبلة مهمة، للعمل بهدوء في المواجهات الثلاث التالية لأنها «نارية»، والبقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري، في ظل تقليص الفارق في الجولة الماضية إلى 4 نقاط عن الوصل «المتصدر»، وخاض مباراة أقل عن «الإمبراطور».

وتعرض نيكوليتش لانتقادات بسبب طريقة إدارته للفريق، مقارنة بما كان يقدمه البرتغالي ليوناردو جارديم الذي رحل بنهاية الموسم الماضي، مع حث الجماهير المدرب على أن يكون أكثر جرأة وقدرة على استخراج الأفضل لدى لاعبيه، بالنظر إلى الإمكانات المتاحة لديهم.

وركز المدرب خلال الأيام الحالية، على علاج خلل الدفاع في الكرات الثابتة، إلى جانب سعيه للوصول إلى التشكيلة الأفضل، في ظل تغييراته التي قام بها مؤخراً للتعرف على قدرات المجموعة بصورة أكبر.