ويب: الحكم أخطأ بإيقاف اللعب لمخالفة ضد هالاند



لندن (رويترز)

قال هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الحكم الذي أدار مباراة انتهت بالتعادل 3-3، بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الثالث من ديسمبر، ارتكب خطأ بعدم السماح بمواصلة اللعب، بعد مخالفة على إرلينج هالاند.

وأحاط عدد من لاعبي «السيتي» بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة، بعد أن أوقف اللعب في أثناء انطلاق جاك جريليش نحو المرمى، بسبب خطأ على هالاند في أثناء بناء الهجمة، بعد أن لوح سابقاً باستكمال اللعب.

وقال ويب في تصريحات تلفزيونية «كان خطأً تحكيمياً، وفي هذه الواقعة بعينها شاهد الحكم تدخلاً قوياً ومتهوراً من إيمرسون رويال على هالاند، وتردد للحظة بين استكمال اللعب واحتساب مخالفة، لأنه كان يدرك أنه تدخل قوي ومتهور، وكان يريد التريث».

وقال ويب إن الحكم هوبر شعر بخيبة أمل كبيرة إزاء هذا الخطأ، ومن الصعب جداً تقييم الطريقة التي تسير بها الأمور من خارج الملعب».