«أبوظبي» يكسب «الحبتور» في كأس سلطان بن زايد للبولو



رضا سليم (دبي)



فاز فريق أبوظبي على الحبتور 8-6، فيما تفوق «أر أيه» على «أيه إم» 7-5، في افتتاح المجموعة الأولى، ضمن «النسخة الرابعة» من كأس سلطان بن زايد للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتنسيق مع اتحاد البولو، بمشاركة 8 فرق.

وتقام مباراتان غداً في المجموعة نفسها، حيث يلتقي «أبوظبي» مع «أر أيه»، فيما يواجه «الحبتور» منافسه «أيه إم»، بحثاً عن الفوز الأول بالبطولة.

جاءت مواجهة «أبوظبي» و«الحبتور»، قوية، وشهدت 14 هدفاً، وبدأها «أبوظبي» بالتقدم بهدفين، عن طريق أتوتيستا بيلو وتوماس ديلفينو، وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني، بعدما سجل «الحبتور» هدفين، بتوقيع خوان دياز البريدي وحبتور الحبتور، إلا أن «أبوظبي» رد بهدفين أحرزهما توماس، رافعاً النتيجة إلى 4-2، وتفوق الحبتور في الشوط الثالث، بعدما سجل هدفين ب «بصمة» حبتور الحبتور وخوان جيفارا، فيما رد «أبوظبي» بهدف ليتقلص الفارق إلى هدف 5-4، وحسم أبوظبي النتيجة لمصلحته في الشوط الرابع والأخير. بعدما سجل 3 أهداف عن طريق بيلو «هدفين»، وفارس اليبهوني، فيما سجل الحبتور هدفين عن طريق البريدي وجيفارا، لتنتهي المباراة 8-6 لمصلحة «أبوظبي».

وفي المباراة الثانية، تفوق «أر أيه» على «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم بنتيجة 7-5، حيث سجل كين هول لاعب «أر أيه» 5 أهداف لفريقه، وكان نقطة التحول والورقة الرابحة في الشوطين الأول، بتسجيل هدفين، والثالث الذي سجل فيه 3 أهداف، فيما أضاف راشد الفلاحي ومانويل بيريز هدفين آخرين، ويقابله في «أيه إم» بابلو أوركيزا الذي سجل 5 أهداف، هي حصيلة فريقه في المباراة التي انتهت 7-5 لمصلحة «أر أيه».