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الرياضة

75 % من أهداف خورفكان بـ «لمسة برازيلية ثلاثية»

75 % من أهداف خورفكان بـ «لمسة برازيلية ثلاثية»
13 ديسمبر 2023 14:00

فيصل النقبي (خورفكان) 
شكل الثلاثي البرازيلي المكون من لورينسي وتياجو وجونيور، قوة ضاربة في خط هجوم خورفكان في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بعد نجاحهم في تسجيل 10 أهداف من أصل 15 هدفاً سجلها الفريق، وهي ما تعادل نسبة 75% من أهداف الفريق بالمسابقة. 
ويتصدر القائمة تياجو برصيد 4 أهداف، ويليه لورينسي وجونيور برصيد 3 أهداف لكل منهما، وهما يمثلان أهم الأوراق الرابحة عند نيبوشا مدرب الفريق لمواجهة الشارقة المقبلة. 
ويسعى المدرب مع لاعبيه، وخلال الفترة التي تسبق لقاء الشارقة، إلى تجهيز كل أوراقه للمرحلة الصعبة، التي يخوضها من خلالها «النسور» 3 لقاءات مهمة أمام الشارقة والعين والوحدة على التوالي قبل توقف الدوري.

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