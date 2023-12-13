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«الحكم المضروب» يغادر المستشفى

«الحكم المضروب» يغادر المستشفى
13 ديسمبر 2023 14:05

 
أنقرة (رويترز) 

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اعتقال المتهم بـ «لكم» الحكم!

قال كبير الأطباء إن الحكم الذي لكمه رئيس أحد أندية دوري الأضواء التركي لكرة القدم، في أرض الملعب، خرج من المستشفى، وهو يعاني من تورم في العين، من دون أي مشاكل صحية أخرى.
ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز، تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه، وتعرض بعدها لـ «الركل» بعد سقوطه في أرض الملعب.
وأظهرته لقطات تلفزيونية يغادر مستشفى في أنقرة، ويستقل سيارة سوداء.
وقال محمد يوروبولوت كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم، إن الكسر الذي تعرض له في الرأس سيتعافى في الوقت المناسب، والنزيف في عين ميلر اليسرى توقف تماماً تقريباً.
وألقت السلطات القبض على فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة جوجو، بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة.
ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضاً بالقتل خلال الحادث.
واستقال قوجة من رئاسة نادي أنقرة جوجو، وقال النادي في وقت لاحق، إن نائبه إسماعيل ميرت فرات سيخلفه في المنصب، بناءً على اختيار مجلس الإدارة.
ووقعت أعمال العنف في نهاية مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور، واقتحم قوجة الملعب، و«لكم» ميلر بعد صافرة النهاية، بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97.
وقال الاتحاد التركي إن أنقرة جوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المتورطين في الاعتداء على الحكم «سيعاقبون بأشد عقوبات ممكنة».
كما أوقف الاتحاد التركي جميع المسابقات المحلية بعد الحادث، وأدار ميلر، الحكم الدولي منذ 2017 والبالغ عمره 37 عاماً، مباراة لاتسيو وسلتيك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر الماضي.
ويتعرض الحكام في تركيا كثيراً لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم، لكن نادراً ما تستهدفهم هجمات عنيفة.
ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، متأخراً بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة. 

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