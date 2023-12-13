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كانتي يحذر من الأهلي المصري!

كانتي يحذر من الأهلي المصري!
13 ديسمبر 2023 14:53

جدة (د ب أ)
أكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، لزملائه على صعوبة التحدي المقبل أمام الأهلي المصري في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.
وفاز اتحاد جدة أمس الثلاثاء على أوكلاند سيتي النيوزلندي 3 -0 في الدور الأول من كأس العالم للأندية.
وقال كانتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: «لعبنا مباراة رائعة، وقام الفريق بعمل مجهود ممتاز، في الشوط الأول لعبنا بصورة جيدة للغاية، وكان دفاعنا قوياً، ولهذا حافظنا على نظافة شباكنا، ولكن ذلك كان بفضل المجهود الجماعي».
وأضاف:«نستحق الفوز، وهذا سوف يمنحنا الثقة في المباراة المقبلة، بالتأكيد الأهلي لم يلعب في هذه الجولة، ولهذا يجب أن نتعافى بصورة جيدة». وأكد: «الأهلي فريق جيد، وهم أبطال أفريقيا، وبالتالي يجب أن نتوقع مباراة قوية، ويجب أن نستعد بأفضل صورة ممكنة».
ويلتقي الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، مع الأهلي المصري، بطل أفريقيا.

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