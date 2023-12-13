الحكم «المضروب»: تلقيت تهديداً بالقتل!

إسطنبول (أ ف ب)

تستأنف مباريات الدوري التركي لكرة القدم التي عُلّقت، بعد مباراةٍ بين أنقرة جوجو وريزه سبور، بسبب الاعتداء على حكم، في 19 ديسمبر، بحسب ما أعلن رئيس اتحاد اللعبة.

وقال محمّد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد الذي أعلن «تأجيل جميع الاجتماعات إلى أجل غير مسمّى»، إن جميع البطولات ستُستأنف الثلاثاء المقبل.

وكانت مباريات الدوري قد عُلّقت إثر تعرّض الحكم خليل أوموت ميلر للاعتداء من قبل رئيس نادي أنقرة جوجو، فاروق كودجا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 مع ريزه سبور.

وأعلن كودجا استقالته من منصبه، عقب حادثة الاعتداء.

وأشار رئيس الاتحاد بويوكيكشي إلى إمكانية فرض عقوبات على أنقرة جوجو.

ورغم إعلان استقالته، أصرّ كودجا أنّ فريقه تعرّض للغش من قبل الحكم ميلر.

وقال كودجا في بيان للنادي: مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه «الحكام»، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته».

وأضاف كودجا: أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا.

وقام كودجا، المرشّح المحتمل لرئاسة بلدية العاصمة، بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم على وجهه في أرض الملعب بعد المباراة، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الحكم في بيان: لكمني فاروق كودجا تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضاً، وفيما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي، وقال كودجا لي ولزملائي الحكام: «سأقضي عليكم»، وتوجّه إلى مباشرة قائلاً: «سأقتلك».

وتصدرت الحادثة كافة العناوين في الصفحات الأولى من أبرز الصحف التركية.

وأدت حادثة الاعتداء إلى ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة، حيث أدان أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي «الفيفا» السويسري جاني إنفانتينو ما حصل.