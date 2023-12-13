«الذئاب» في «المهمّة المعقدة»!

روما (أ ف ب)

يواجه روما الإيطالي مهمّة بالغة الصعوبة، لحجز مقعدٍ في ثمن نهائي الدوري الأوروبي في كرة القدم «يوروبا ليج»، حين يلتقي شيريف تيراسبول المولدوفي «الخميس»، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، ومصيره يرتبط بمباراة سلافيا براغ التشيكي وسيرفيت السويسري.

وتشهد الجولة الأخيرة صراعات مباشرة على الصدارة في ثلاث مجموعات، إذ يلعب وستهام الإنجليزي مع فرايبوج الألماني في الأولى، مرسيليا الفرنسي أمام برايتون الإنجليزي في الثانية، ورين الفرنسي أمام فياريال الإسباني في السادسة، كما تشهد المجموعة الثالثة منافسة ثلاثيّة بين ريال بيتيس الإسباني، جلاسكو رينجرز الأسكتلندي وسبارتا براغ التشيكي.

ويتأهّل متصدّر كل مجموعة مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما يتحوّل وصيف المجموعة إلى ملحق التأهّل إلى الدور عينه، حيث يواجه الفرق المتحوّلة من دوري الأبطال، وينتقل ثالث المجموعة إلى ملحق التأهّل إلى «كونفرنس ليج»، ويُحتكم إلى المواجهات المباشرة في حال التعادل بين فريقين أو أكثر.

لن يكون فوز روما «10 نقاط» على ضيفه شيريف تيراسبول كافياً للتأهّل المباشر، إذ أن مصيره يرتبط بنتيجة سلافيا براغ «12» أمام سيرفيت، فهو يحتاج أيضاً إلى خسارة الفريق التشيكي، أو أن يفوز بفارق أكبر من أربعة أهداف، مقابل تعادلٍ في المباراة الثانية حتّى يتصدّر مجموعته بفارق الأهداف، بعدما كان قد فاز على منافسه ذهاباً 2-0 وخسر أمامه بالنتيجة عينها إياباً.

ويُعاني المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من نقصٍ في الخيارات الهجوميّة، في ظل إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا وبديله الإيراني سردار آزمون، وسيكون اعتماده على البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجّل في أربعٍ من المباريات الأوروبية الخمس التي خاضها.

يلتقي ريال بيتيس «9» مع جلاسكو رينجرز «8» في سعيهما للحصول على بطاقة التأهّل المباشر عن المجموعة الثالثة، فيما يلعب منافسهما سبارتا براغ «7» أمام أريس ليماسول القبرصي، ويكفي بيتيس الفوز، أو التعادل، مقابل عدم فوز سبارتا براغ بأكثر من ثلاثة أهداف.

أما رينجرز فهو أيضاً يكفيه الفوز لتصدّر المجموعة، في حين أن مهمّة الفريق التشيكي هي الأصعب، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق أربعة أهداف مقابل تعادلٍ في المباراة الثانية.

وقال لاعب وسط رينجرز الأيرلندي الشمالي روس ماك كوسلاند: «نريد أن نفوز بالنقاط الثلاث، وهذا يعني أن نُقدّم كل شيء في المباراة المقبلة»، وذلك بعد التعادل أمام أريس في المباراة الماضية.

وأضاف: «اللاعبون يعلمون أنهم قادرون على تحقيق النتيجة أمام بيتيس وعلينا أن نذهب ونُقدّم ذلك».

ويكفي وستهام التعادل مع فرايبورج لضمان صدارة المجموعة الأولى، والتأهّل مباشرة إلى ثمن النهائي، في حين يحتاج ضيفه إلى الفوز.

وسيكون التعادل كافياً بالنسبة إلى مرسيليا للبقاء في صدارة الثانية، حين يواجه برايتون الهادف إلى الفوز ليتجنّب التحوّل إلى ملحق التأهّل.

ورأى مدرب برايتون روبرتو دي تزيربي أن «طموحنا هو اعتلاء الصدارة، ولهذا علينا الفوز على مرسيليا علماً أنه فريقٌ رائع»، وذلك بعد فوزه على أيك أثينا اليوناني في الجولة الماضية.

ويحتاج فياريال إلى الفوز على مضيفه رين لاعتلاء صدارة المجموعة السادسة، فيما يكفي الفريق الفرنسي التعادل.

وضمِن أتالانتا الإيطالي صدارة الرابعة وتأهّل سبورتينج البرتغالي عن المركز الثاني إلى الملحق.

كما تأهّل ليفربول الإنجليزي مباشرةً عن المجموعة الخامسة وباير ليفركوزن الألماني عن المجموعة الثامنة.