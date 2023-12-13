سباق «قوارب التجديف التراثي» في أبوظبي السبت

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، السبت المقبل، سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، وبطولة أبوظبي للسيدات لصيد الأسماك، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك ضمن أجندة الموسم البحري، الذي يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات.

وينتظر تواجد أكثر من 800 بحار على متن القوارب المشاركة في سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، الذي سيقام على مياه كورنيش أبوظبي مقابل مقر النادي، حيث تتنافس القوارب في 3 أشواط خلال المرحلة الأولى، يتأهل من كل شوط 5 قوارب للسباق النهائي لتحديد أصحاب المراكز الأولى، وتتويجهم عقب الختام.

وبدأت اللجنة المنظمة للسباق في وضع الترتيبات الفنية واللوجستية، وتحديد المسار، وتعريف المشاركين باللوائح الخاصة بالسباق، والجوانب التنظيمية المختلفة.

وينظم النادي بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، التي تشهد دائماً مشاركة كبيرة، وقد سجلت خلال الفترة الماضية نجاحات عديدة في عدد المشاركات وأوزان الأسماك التي تم صيدها.

من جانبه، عبر خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن سعادته بمشاركة النادي في مهرجان الشيخ زايد من خلال تنظيم سباق التجديف التراثي، وكل السباقات التراثية التي يتضمنها برنامج المهرجان، مشيراً إلى أن النادي يعتز بتنظيم هذا السباق الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وتنظيمه والمشاركة فيه واجب وفخر كبير.

وقال: السباقات التراثية بكل فئاتها هي تجسيد لإرث الأجداد والآباء، والعمل على نقله إلى الأجيال، بكل تفاصيله لقيمه العالية، ومعانيه العميقة لدى الشباب، وكل من يحرص على المشاركة فيها.

وأضاف: تنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية لسباقات مهرجان الشيخ زايد التراثية من الفعاليات المهمة ضمن أجندة النادي السنوية، وتأتي من صميم عمل النادي واستراتيجيته في تعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري، ويسعد النادي بتنظيم هذه السباقات، وتقديمها في أفضل صورة لمحبي السباقات التراثية.