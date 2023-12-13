صحافة دوري الأبطال.. انهيار «اليونايتد» وامتياز «الريال»!



عمرو عبيد (القاهرة)



رغم أنه كان مُتوقعاً، إلا أن خروج مانشستر يونايتد «صفر اليدين» من المنافسات الأوروبية كلها شكّل «صدمة قوية» للصحف الإنجليزية، وسخرت «ديلي ميل» من الإقصاء المُهين الذي وضع «الشياطين» في ذيل المجموعة الأولى، وعنونت غلافها بالقول «إلى اللقاء مانشستر يونايتد»، مع صورة هاري كين يواسي برونو فيرنانديز ضمن «الرسالة الواضحة» التي وجهها بايرن ميونيخ إلى الفريق الإنجليزي في عقر داره، ووصفت الأمر بـ«الضربة القاضية» التي تُقرب «اليونايتد» من موسم صفري جديد!

وقالت «تليجراف» إن اليونايتد فشل في الحصول على «ترضية» بالانتقال إلى «يوروبا ليج»، وكتبت عن «الانهيار والأنين» اللذين يضربان جدران «القلعة الحمراء» في الفترة الحالية، وأشارت «إكسبريس» إلى أن لاعبي «الشياطين» تلقوا كماً كبيراً من صافرات الاستهجان والتهكم من جماهيرهم، خلال خروجهم من الملعب بعد هذا الإقصاء القاري، وعنونت «ستار سبورت» غلافها بعنوان «الضربة»، إشارة إلى الهزيمة والخروج وزيادة عدد الإصابات والغيابات قبل مواجهة ليفربول في «البريميرليج».



وفي إسبانيا، فرض ريال مدريد نفسه كالعادة «نجماً» للصحف هناك كلما تعلّق الأمر بدوري أبطال أوروبا، حيث أشادت «ماركا» بالمهاجم خوسيلو، الذي سجّل هدفين بالرأس «الذهبية» التي أسهمت في منح الفريق «العلامة الكاملة» بمجموعته، حسب الصحيفة المدريدية، وقالت إن «الريال» حقق هذا الإنجاز للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال، كما منحت «آس» فريقها تقدير «ممتاز» بعد هذا الإنجاز، لكنها أعلنت عدم رضاها عن مستوى ألابا في الفترة الأخيرة!

وقالت «آس» إن المدافع النمساوي يواجه مشكلة كبيرة داخل صفوف الفريق، حيث وصفت أنه «فشل» أمام يونيون برلين وهو ما يزيد ضيق الإدارة الفنية داخل «الريال»، استمراراً لما كان عليه حاله في «الديربي» و«الكلاسيكو» وكذلك أمام ريال بيتيس مؤخراً، وعلى الجانب الآخر عنونت «موندو ديبورتيفو» غلافها بـ«الأبطال»، في سياق حديثها عن ريال سوسيداد الذي تصدرت صورة لاعبيه واحتفالاته الصحيفة الكتالونية، وكتبت عن تعادله خارج ملعبه أمام إنتر ميلان، ليضمن «الملكي» صدارة مجموعته، مؤكدة أنه يواصل ظهوره «الرائع» في البطولة الأوروبية، بينما وضعت إشبيلية ومانشستر يونايتد في «جملة واحدة»، بقولها إن الفريقين فشلا تماماً في أوروبا وأن المدربين يواجهان «المصير المظلم».



ورغم لحاق نابولي بمواطنه «الإنتر» الذي سبقه إلى التأهل نحو الأدوار الإقصائية، لكن الصحف الإيطالية لم تكن سعيدة ببقاء «الأفاعي» في المركز الثاني بمجموعته، حيث كتبت «لاجازيتا» أنه لا يكفي مثلما هو الحال مع «السماوي»، وعبر موقعها نشرت تقريراً حول «المنافس المخيف» الذي ينتظر أي منهما في دور الـ16، وألمحت إلى أن وقوع أحدهما في مواجهة مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ قد يُهدد فرص استمرارهما في البطولة، وقالت إلى أن «أفضل الاختيارات» في رأيها قد تكون مواجهة ريال سوسيداد في دور الـ16 المُقبل بالنسبة لنابولي، بينما سيكون إنتر ميلان «محظوظاً» إذا وقع في طريق بروسيا دورتموند.