16 دراجاً في كأس دبي للسكوتر الكهربائية

دبي (الاتحاد)

يستضيف حي التصميم بدبي، كأس دبي لسباقات السكوتر الكهربائية التي تقام يوم السبت المقبل، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بمشاركة 16 من أفضل الدراجين في العالم لسباقات السكوتر الكهربائية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة ومجلس دبي الرياضي، وسيكون الحضور الجماهيري بالمجان.

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «سعادتنا كبيرة أن نستضيف هذا الحدث العالمي الذي يجمع ما بين تشويق رياضات السباقات والسرعة، وما بين الحفاظ على البيئة، من خلال استخدام محركات كهربائية للسكوتر، في إطار تعزيز الاستدامة والمحافظة البيئة».

وأضاف: «الحدث المرتقب سيكون إضافة مهمة لقائمة البطولات الدولية المختلفة التي تقام في دبي، وهو يجمع بين التشويق والإثارة التي يقدّمها نخبة الدراجين العالميين، إلى جانب روعة المكان في حيّ دبي للتصميم، وهو وجهة المصمّمين والمبتكرين الراقية في المنطقة. وسيكون برج خليفة وأبراج شارع الشيخ زايد متألقة في الأفق، لتمنح الحدث روعة المكان التي تضاف إلى روعة المنافسات التي يتابعها الكثيرون في قلب الحدث وعبر وسائل الإعلام من مختلف الدول».

وقال أليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة: «الاستقبال والدعم من شركائنا في دبي وفي جميع أنحاء العالم لإطلاق أول نسخة من كأس دبي لسباقات السكوتر الكهربائية كان رائعاً، ومتحمسون لجلب هذا النوع الجديد من السباقات إلى هذا المجتمع الرائع وتتويج أول بطل في حي دبي للتصميم يوم السبت المقبل».