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«المبارزة» ينظم معسكراً دولياً في دبي

«المبارزة» ينظم معسكراً دولياً في دبي
14 ديسمبر 2023 02:02

دبي (وام)

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ينظم اتحاد المبارزة، من 15 إلى 22 ديسمبر الجاري، معسكراً دولياً في دبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ومدربي العالم في جميع الأسلحة، ولمختلف الفئات العمرية.
ويشارك في المعسكر الذي يقام في صالة «المزهر» الرياضية بدبي، 52 لاعباً ولاعبة من دول عدة من حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين الإيطاليين أصحاب الخبرة، من بينهم مدرب خاص للياقة البدنية في المبارزة، وبحضور مدربي المنتخب الوطني.
وأوضح علي المرزوقي، المدير التنفيذي للاتحاد، أن تنظيم مثل هذا المعسكر يهدف إلى إكساب لاعبي المنتخبات الوطنية خبرات جديدة من خلال الاحتكاك مع لاعبين مصنفين دولياً.
وقال: «تعد هذه المرة الأولى التي نستضيف فيها معسكراً من نوعية «الميجا كامب» متعدد اللاعبين والمدربين من الجنسيات المختلفة، من بينهم لاعب إيطالي مصنف تاسعاً على العالم في سلاح السابر».
وأضاف: «نهدف من إقامة هذا المعسكر إلى إكساب لاعبينا، خاصة في المراحل العمرية تحت 17 و20 عاماً، الخبرة، قبل المشاركة في البطولات المقبلة لهذه الفئة العمرية، حيث يشهد يناير استضافة الإمارات بطولة «السيركل الآسيوي»، وكذلك المشاركة في بطولتين هما كأس العالم لسلاح «السابر» بالمجر تحت 20 عاماً، وبطولة الجائزة الكبرى في قطر لسلاح «الايبيه».

اتحاد المبارزة
دبي
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