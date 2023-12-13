«ليوا الدولي» يُدشن «البيرن آوت» في «مرعب» اليوم

الظفرة (الاتحاد)

تنطلق اليوم، فعاليات سابع أيام مهرجان ليوا الدولي 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بمنطقة مرعب في منطقة الظفرة.

وتتواصل، صباح اليوم، منافسات مسابقة الصقور في يومها الثالث، مع فئة المحترفين فرخ، من خلال 4 أشواط، تختتم معها منافسات الصقور، في ظل الاستعانة بأحدث التقنيات في التحكيم واحتساب النتائج، حيث تقام البطولة بنظام التلواح، وهو المطبق منذ مواسم في مسابقات الصقور في مرعب.

وتنطلق، اليوم، أيضاً منافسات تحدي ليوا «بيرن أوت»، وتضم فئتي سيارات الصالون والدفع الرباعي، ومن المقرر أن تبدأ في الساعة السادسة مساءً، وتستمر حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

من جهة أخرى، سجلت أشواط الجرانيس، صباح أمس، نجاحاً كبيراً في عدد المشاركين وقوة المنافسة، وتوزعت بين شوط الجير شاهين والتبع في شوط واحد، والجير قرموشة والجير بيور في شوط، وحقق المركز الأول في الشوط الأول الصقر 24 لفريق ربدان بزمن 17.194 ثانية، وتبعه سيف جمال الفلاسي، وفريق ميدان للصقور، وفي الشوط الثاني أحرز المركز الأول فريق ميدان عبر الصقر براق بزمن 17.580 ثانية، وتبعه فريق ربدان، وسيف بن حريز الفلاسي.

وعبر أحمد برطاع الهاملي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات الصقور، عن سعادته وفخره بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها مهرجان ليوا الدولي بمختلف فعالياته، وقال: ما تابعناه من سباقات وتحديات مختلفة هذا الموسم، يثبت أن نسخة المهرجان 2024 ناجحة بكل المقاييس وسجلت تكاملاً ملموساً في كل ما تم تنظيمه من سباقات حتى الآن، ولا تزال مفاجآت المهرجان مستمرة.

وأشار إلى أن منافسات الصقور ظهرت في مستوى متميز، خاصة مع الإقبال الكبير على المشاركة والحضور الكثيف طوال الأيام المخصصة لهذه المسابقة.

وأضاف: تحتل مسابقات الصقور مكانة خاصة لدى أبناء المنطقة، وهي من الرياضات المحببة لشريحة كبيرة من المجتمع، والتي تشهد حضوراً وإقبالاً كبيرين.