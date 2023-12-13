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الرياضة

«صراع ثلاثي» على لقب «ديربي الإمارات»

«صراع ثلاثي» على لقب «ديربي الإمارات»
14 ديسمبر 2023 02:02

عصام السيد (أبوظبي)

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نادي أبوظبي للفروسية ينظم فعاليات ترفيهية في سباقات ديسمبر

ينطلق اليوم، السباق الرابع لنادي أبوظبي للفروسية، الذي يقام على المضمار العشبي للنادي بمشاركة 84 خيلاً عربية ومهجنة أصيلة، تتنافس على مدى ستة أشواط، وإجمالي جوائز مالية قدرها 540 ألف درهم.
ويتضمن السباق الشوط الخامس والرئيس لمسافة 2200 متر، على لقب «ديربي الإمارات» للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، وجائزته 150 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «هاكا دو سوليل» الذي سيستفيد من عامل الوزن بعد أن حل في الميزان، حيث كان يحمل وزن أعلى من منافسيه الفائز «بهوان» ووصيفته «ناديا دولوب» وحل خلفهما.
وسيكون الجواد «كوكون دو فاوست»، الذي حل ثانياً في السباق التجريبي في ميدان أبرز المرشحين مع «سموم الريف» و«عزيزة» في الشوط الأول لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» وجائزته 80 ألف درهم.
ويتصدر «الحاصد»، و«أير فورس منصور»، و«الوصل» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» وجائزته 80 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً.
وبمشاركة 16 خيلاً، تنحصر الترشيحات بين «الليث» و«جاب المحفوظ» و«ريبل عذبة» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ صفر إلى 90» وجائزته 80 ألف درهم.
وسيكون الصراع محتدماً بين «أجاج»، و«الباهر» و«ميمون» في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ صفر إلى 65»، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجائزته 70 ألف درهم. 
ويسعى الجواد «بوينت جيفن» لإثبات حضوره أمام «فيلفيت كاكتوس»، و«وير ذا اوياي» في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة وجائزته 80 ألف درهم.

ديربي الإمارات
نادي أبوظبي للفروسية
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