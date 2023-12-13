«أكتيف هب» يدعو طلبة أبوظبي وعائلاتهم لقضاء العطلة الشتوية بنشاط وحركة

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تهدف إلى تعزيز نمط حياة نشيط وصحي بين فئات المجتمع، يدعو برنامج «أكتيف هب»، الذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وشركة بالمز الرياضية، جميع الطلاب وذويهم للاستفادة من المرافق المدرسية الرياضية، خلال العطلة المدرسية الشتوية.

ويتيح برنامج «أكتيف هب» للطلبة وعائلاتهم فرصة استثنائية للاستفادة من المرافق الرياضية المنتشرة في 20 مدرسة في أبوظبي «10 في أبوظبي و5 في العين و5 في الظفرة»، مُقدماً 13 تخصصاً رياضياً مختلفاً بواسطة 180 خبير تدريب رياضياً مؤهلاً، وتشمل الأنشطة مجموعة واسعة من الرياضات، مثل: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، المواي تاي، حصص اللياقة البدنية، الأيروبك، ألعاب القوى، السباحة، الألعاب المائية، والجو جيتسو، وغيرها.

وتأتي الدعوة في إطار جهود حكومة أبوظبي لتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة والمشاركة في أنشطة جماعية، خلال فترة العطلة المدرسية، بما يعكس رؤية البرنامج في بناء مجتمع مترابط وصحي، عبر تشجيع الطلاب وأسرهم وجميع فئات المجتمع على الانخراط في هذه الفعاليات الرياضية المتنوعة.

يعتبر «أكتيف هب» فرصة مثالية للشباب لقضاء وقت ممتع وفعّال خلال العطلة المدرسية، وذلك من خلال استمتاع الطلبة وكافة فئات المجتمع بالأنشطة الرياضية المختلفة، وهو ما يحفّز جيل الشباب على اعتماد أسلوب حياة نشيط.

يذكر أن التسجيل في البرنامج يتم من خلال الموقع الرسمي لـ «أكتيف هب» activehub.adsc.gov.ae وذلك باستخدام إما الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية «UAE PASS»، علماً بأن جميع أنشطة «أكتيف هب» متاحة للجميع مجانياً من عمر 6 سنوات فما فوق.