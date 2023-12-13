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الرياضة

«مؤسسة الإمارات» تُسهم في نجاح «الفورمولا - 1» بـ 400 متطوع

«مؤسسة الإمارات» تُسهم في نجاح «الفورمولا - 1» بـ 400 متطوع
14 ديسمبر 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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ساهمت «مؤسسة الإمارات» بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات الجهة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 في العاصمة أبوظبي، في نجاح هذا الحدث المميز عبر مشاركة 400 متطوع من برنامجي «تكاتف» و«ساند»، وذلك لتقديم الدعم للجهات المنظمة وإدارة الحشود على مدار أربعة أيام من 23 إلى 26 نوفمبر الماضي.
وتضمنت مهام المتطوعين الترحيب بالضيوف والإجابة عن استفسارات المئات من زوار الفورمولا - 1، ودعم أصحاب الهمم، مع ضمان تطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة، إضافة إلى العديد من المهام الأخرى.
كما تواجد بين المتطوعين 13 متطوعاً مؤهلاً يتحدثون ثلاث لغات أو أكثر، مما ساهم في توفير مساعدة قيّمة في التواصل مع ضيوف الحدث القادمين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تواجد متطوعين من المتحدثين بلغة الإشارة الأمريكية والعربية وفريق لقيادة عربات الجولف لمساعدة كبار السن.
وبدورها، ساهمت مجموعة الفهيم في دعم المتطوعين من خلال توفير 8 سيارات فاخرة (4 سيارات مرسيدس و4 سيارات جيب) لتعزيز تجربة الضيوف من كبار الشخصيات خلال الحدث.
وتعليقاً على جهود الفرق التطوعية، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «أتوجه بالشكر إلى جميع المتطوعين على جهودهم الدؤوبة، لقد ساهموا بدور محوري في نجاح هذا الحدث العالمي، وقدموا نموذجاً يحتذى به في العمل الجماعي مما أظهر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 بصورة رائعة ومميزة».
وأضاف: «أعبر عن خالص تقديري لشركائنا في شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على جهودهم في تنظيم سباق من الطراز العالمي، وإلى مجموعة الفهيم على توفير السيارات الفاخرة التي ساهمت في تمكين المتطوعين من القيام بمهامهم بكفاءة وأسلوب يليق بهذا السباق المتميز، إن النجاح في تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي الكبير هو شهادة على الالتزام والعمل الجماعي، فقد قدمنا معاً تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين والضيوف».

مؤسسة الإمارات
شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
أبوظبي
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