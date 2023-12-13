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الرياضة

«الجودو» يستأنف الإعداد في جورجيا

محمد بن ثعلوب مع توما بحضور ناصر التميمي (الاتحاد)
14 ديسمبر 2023 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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يستأنف منتخب الجودو الأول معسكره التدريبي، اليوم، في جورجيا، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب المشاركة في بطولة «طوكيو جراند سلام»، في ختام بطولات الاتحاد الدولي عام 2023، حيث يتجدد الإعداد للمشاركة في «الجائزة الكبرى» التي تقام في أوديفيلاس بالبرتغال، في أولى بطولات عام 2024، وتقام من 26 إلى 28 يناير المقبل، اقتراباً من دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
ويتطلع منتخبنا لزيادة حصته من اللاعبين في «دورة باريس» بـ 6 إلى 7 لاعبين ولاعبات، على ضوء تصنيفه الحالي، في مقدمه الدول العربية التي ضمنت التأهل، بمشاركة 5 لاعبين من منتخب الجودو حتى الآن، وهم نارمند بيان، الذي يشارك في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، ظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم».
وتحدد البطولات المتبقية للاتحاد الدولي حتى يونيو 2024، الموعد المحدد للقائمة النهائية، بانضمام لاعب سادس من منتخبنا، وهو ما لم يحدث من قبل لرياضة الإمارات.
وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، عن سعادته باستمرار «جودو الإمارات» في الدورات الأولمبية، بفضل الرعاية والدعم المستمر لقطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة، والتي أفرزت مواصلة الظهور في «التظاهرة الرياضية العالمية»، منذ 2012 في أولمبياد لندن، بمشاركة حميد الدرعي، وبلغ الإنجاز قمته في الجودو، بفوز لاعب منتخبنا سيرجيو توما ببرونزية دورة ريو دي جانيرو 2016.
وأضاف: يتضمن برنامج منتخب الجودو في العام الجديد، المشاركة في بطولة باريس جراند سلام للجودو التي تقام من 2 إلى 4 فبراير المقبل، وهي «بروفة» لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، والتي تشهد مشاركة 372 لاعباً ولاعبة بالتساوي حسب تصنيفهم من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم «جودو الإمارات».

الجودو
منتخب الجودو
اتحاد الجودو
جورجيا
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