برعاية محمد الشرقي.. بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي تنطلق اليوم

الفجيرة (وام)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت اللجنة المنظمة انتهاء التحضيرات الخاصة بانطلاق بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة، اليوم، في المنطقة المجاورة لقلعة الفجيرة التاريخية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور كل من الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعلي الكعبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس لجنة الدريساج باتحاد الفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية. وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام حتى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة سلالات الخيول العربية وأنقاها، وملاك ومُربّي وإسطبلات الخيول الأصيلة من داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي: «نجحت بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية في تعزيز مكانتها وترسيخها على الساحة الرياضية العالمية، انطلاقاً من حرص الإمارة، متمثلاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، نحو الاهتمام بالموروث الثقافي لدولة الإمارات والهوية الوطنية، والتعريف بها عالمياً، وبفضل دعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للرياضة عامة، والرياضات التراثية خاصة، وإيمان سموّه بدورها الكبير في تعزيز القيم العربية في نفوس الأجيال، وترسيخ عناصر الموروث الإماراتي والعربي الأصيل في المجتمع، والتعريف بمكانة الخيل في التراث العربي والإسلامي».

وأشار الزيودي إلى أن جوائز البطولة التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين درهم، تعدّ تأكيداً على أهميتها، بالإضافة إلى جائزة «سيف الفجيرة الذهبي»، مؤكّداً أن البطولة على مدار نسخها السابقة نجحت في استقطاب أهم الخبرات في مجال منافسات الفروسية والخيول، عبر تقديم أفضل الإمكانات في التنظيم والدعم اللوجستي والإداري.

وقال علي مصبح الكعبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس لجنة الدريساج باتحاد الفروسية والسباق «إنّ البطولة في نسختها الثامنة هذا العام تُرسّخ مكانتها حدثاً مهماً في أوساط رياضات الخيل والفروسية حول العالم، كما تم اعتماد أفضل المعايير التحكيمية العالمية في منافسات البطولة».