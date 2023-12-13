برعاية أحمد بن محمد.. كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق اليوم في ميدان الروية بدبي فعاليات النسخة الأولى من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق لمسافة 400 متر بمشاركة دولية واسعة من جهات معنية بالصقور من أعضاء الاتحاد الدولي المؤسسين والرياضيين، بواقع 15 فريقاً يمثلون 15 دولة.

وأجريت أمس «الأربعاء» قرعة البطولة، بحضور ممثلي الفرق الدولية المشاركة، والإعلان عن التشكيل المعتمد الذي سيخوض به المنافسات بواقع أربعة صقور لكل أربعة صقارين، كما سبق القرعة التدريب الرسمي بميدان الروية لجميع الفرق استعداداً لخوض منافسات الكأس.

وتضم الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور: فريق اتحاد الإمارات للصقور، وفريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي من مملكة البحرين، وفريق قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية من دولة الكويت، وفريق الجمعية المغربية للصيادين بالصقور، وفريق الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، وفريق جمعية القناص المصري لرعاية الجوارح. كما تشهد الكأس مشاركة الفرق الممثلة لكل من: الجمعية الأرجنتينية للصقور، والاتحاد الوطني للصيادين والصقور من إيطاليا، والجمعية الإسبانية للصقور، وجمعية الصيد بالصقور من أوزبكستان، وجمعية كيلوميرو من تنزانيا، وصندوق حماية الصقور من قيرغيزستان، وجمعية القناص القطرية، وجمعية الصقور اليونانية، ومركز الحفاظ على الصقارة من الصين.

وكان الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور قد أعلن تسلم جميع القوائم المشاركة من الفرق الدولية عقب إرسال الملفات المتضمنة لشروط المشاركة قبل 3 أشهر في سبتمبر الماضي، بعد أن تم فتح باب التسجيل عقب الإعلان الرسمي عن إطلاق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم للكأس، حيث استمر استقبال طلبات المشاركة على مدار شهر كامل.

وتنطلق اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور تحت شعار «استدامة رياضة الصقور» بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين برياضات الصقور.