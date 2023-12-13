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الرياضة

«أبيض الناشئين» ينشد الفوز الثاني أمام سوريا في «غرب آسيا»

«أبيض الناشئين» ينشد الفوز الثاني أمام سوريا في «غرب آسيا»
14 ديسمبر 2023 02:02

معتصم عبدالله (دبي) 

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ينشد منتخبنا الوطني للناشئين الفوز الثاني، في المجموعة الثانية، من بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين التي تستضيفها عُمان، عندما يواجه سوريا، في الساعة الثامنة مساء اليوم، على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة.
ويلتقي في المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها منتخب السعودية «المتصدر» أمام الأردن.
وكان «أبيض الناشئين» قد حقق الفوز في الجولة الأولى على «النشامى» 1-0، فيما تفوق «الأخضر»  على سوريا 2-0.
وتقام البطولة للفئة العمرية مواليد 2008، بحيث يجرى دور المجموعات من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.
ويحمل المنتخب الأردني لقب النسخة التاسعة من البطولة التي أقيمت بضيافته في مدينة العقبة «صيف 202»، بفوزه في المباراة النهائية على  لبنان 1-0.
وفي المقابل، أقيمت النسخة الثامنة من البطولة  في السعودية مع نهاية عام 2021، وشهدت وقتها فوز اليمن باللقب على حساب صاحب الضيافة.

أبيض الناشئين
منتخب الناشئين
بطولة غرب آسيا للناشئين
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