غابة ميلان.. 1899 شجرة

مراد المصري (دبي)

أطلق نادي إي سي ميلان الإيطالي، أحد الأندية التي تحظى برعاية «طيران الإمارات»، وافتتح مقراً جديداً له في دبي مؤخراً، حملة بعنوان «زرع ذكريات جديدة»، للاهتمام بالبيئة من أجل الأجيال القادمة»، في إطار مساعيه للمساهمة في الجهود العالمية للاستدامة التي يتم تسليط الأضواء عليها بشكل أكثر عن المعتاد بالوقت الحالي بالتزامن مع فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات، وضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وأعلن النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات، أن هذه الحملة تأتي للتواصل مع الجماهير والمجتمع العالمي بأكمله؛ بهدف أن تكون مبادرة لحماية الكوكب، وتوضيح واجب النادي تجاه القضايا الاجتماعية والبيئية، والتي يمكن أن تفيد الأجيال القادمة.

ويقوم النادي بتنفيذ مشروعين أحدهما عالمي، والآخر محلي خلال الفترة الحالية، الأول بالتعاون مع منصة تريدوم، لزراعة غابة مكونة من 1899 شجرة «إشارة لتاريخ تأسيس النادي في عام 1899» تحمل اسم «غابة الروسونيري»، تمتص أكثر من 650 طناً من ثاني أكسيد الكربون في السنوات العشر الأولى من عمرها، مما يولد فوائد لكواكب الأرض بأكمله وفي الوقت نفسه يعزز تمكين المجتمعات المحلية المشاركة في المشروع، ويمكن لعشاق النادي الذين يزيد عددهم على 500 مليون حول العالم وأي شخص في العالم المساهمة في تنمية هذه الغابة من خلال زراعة أشجار جديدة عبر رابطة إلكتروني مفتوح دولياً.

كما تقوم المؤسسة التابعة لنادي ميلان، بتمويل تجديد موقع أخضر متعدد الألعاب الرياضية غير صالح للاستخدام حالياً داخل الأراضي العامة والمساحات الخضراء في بلدية مدينة ميلانو، وسيتبرع النادي بمبلغ مالي، بالإضافة إلى الأموال التي يحصل عليها من حملتين لجمع التبرعات خلال الأسابيع المقبلة في مباراتين ضد فيورنتينا في 25 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مؤسسة دافيد أستوري، ولقاء مونزا في 17 ديسمبر التي ستكون مؤسسة ميلان «الراعي الخيري لها»، بالإضافة سيساهم متحف موندو ميلان في المشروع من خلال تخصيص جزء من عائدات التذاكر المباعة لزيارة المتحف خلال يومي المباراة.

وكشف النادي عن المساهمة في المبادرة البيئية من خلال مجموعة من الملابس الخاصة التي تم إطلاقها هذا الأسبوع في جميع متاجر النادي الرسمية، سواءً الفعلية أو عبر «الإنترنت»، من خلال التبرع بمبلغ 5 يورو من قيمة كل قطعة سترة كلاسيكية، إلى جانب ملابس أخرى بنسب مختلفة.

وستظهر حملة «زرع ذكريات جديدة» عبر «الإنترنت» عبر جميع منصات النادي الإلكترونية، وفي ملاعب التدريبات، وكذلك ملعب سان سيرو خلال مباريات ميلان على أرضه ضد فيورنتينا وفروزينوني ومونزا، على الشاشات الكبيرة وفي أجنحة الضيافة، كما سيتم إطلاق حملة رقمية وإعلان تلفزيوني تستضيفه هيئات البث الوطنية الإيطالية.

ويشارك 22 عضواً من الجهاز التدريبي واللاعبين للفريق الأول في هذه الحملة، ومنهم: رفائيل لياو، دافيد كالابريا، كريستيان بوليسيتش، صامويل تشوكويزي، والمدرب ستيفانو بيولي. وقالت فالنتينا بيرجاماشي، قائد الفريق الأول للسيدات في ميلان «نحن فخورون بأننا تمكنا من الترويج لمثل هذه المبادرة المهمة، وأن نكون جزءاً من نادٍ واعٍ، يتخذ إجراءات ملموسة في الاهتمام بالبيئة من أجل مستقبل مستدام».

وقال دافيد كالابريا، لاعب ميلان «نادينا لديه تاريخ هائل، ولكنه أيضاً يتطلع إلى المستقبل داخل الملعب وخارجه، نحن على يقين أنه سيعمل في جميع أنحاء العالم للفوز بمباراة صعبة أخرى، وهي مباراة تؤثر على حياتنا جميعاً ممثلة بالبيئة».

زرع ذكريات جديدة

اختتمت تانيا مورينو، مدير التسويق في نادي إي سي ميلان «إن عالم كرة القدم كما نعرفه اليوم لن يكون موجوداً إلا إذا قمنا بحماية البيئة وكوكبنا، ومن هذه المعرفة البسيطة والحيوية ولدت رغبتنا في تنفيذ مشروع (زرع ذكريات جديدة)، الذي أصبح مبادرة مهمة ممكنة بفضل العمل الرائع الذي قام به الجميع في النادي، حيث نتطلع إلى المستقبل بثقة وطموح، ولكن أيضاً بنظرة مسؤولة وطويلة المدى. لقد أظهر نادي ميلان مرة أخرى رغبته في تقديم مساهمة إيجابية لتحقيق تقدم ملموس، وندعو الجماهير في ميلانو وجميع أنحاء العالم للمشاركة فيه».