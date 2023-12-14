«الأبطال» تكشف أسرار «المجموعة القاتلة»!



دورتموند (أ ف ب)

أكمل باريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي، عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتعادل الأول مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1-1، وفوز الثاني على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 5-3، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وضمن سان جيرمان وصافة مجموعة «الموت» السادسة برصيد ثماني نقاط، بفارق المواجهتين المباشرتين أمام ميلان الإيطالي الفائز على مضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2-1، والأمر ذاته بالنسبة لبورتو الذي حسم المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، بفارق المواجهتين المباشرتين، خلف برشلونة الإسباني الذي سقط أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي 2-3.

ولحق سان جيرمان وبورتو ببايرن ميونيخ وإف سي كوبنهاجن الدنماركي «المجموعة الأولى» وأرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي «الثانية»، وريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي «الثالثة»، وريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي «الرابعة» وأتلتيكو مدريد الإسباني، ولاتسيو الإيطالي «الخامسة»، وبوروسيا دورتموند «السادسة»، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ولايبزج الألماني «السابعة»، وبرشلونة «الثامنة».

وتسحب قرعة ثمن النهائي الاثنين المقبل.

خرج سان جيرمان من عنق الزجاجة، بتعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 مستغلاً، في الوقت ذاته سقوط نيوكاسل على أرضه أمام ميلان 1-2.

وحقق سان جيرمان الأهم، بانتزاعه نقطة واحدة من دورتموند، منحته المركز الثاني في مجموعته وراء أصحاب الأرض، وبالتالي يواجه فريقاً قوياً في ثمن النهائي قد يكون برشلونة أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي «حامل اللقب» أو بايرن ميونيخ.

وغاب عن سان جيرمان جناحه الأيمن السريع عثمان ديمبلي بسبب الإيقاف، وحل بدلاً منه راندال كولو مواني، في حين لعب على الجبهة المقابلة برادلي باركولا، وكيليان مبابي في مركز قلب الهجوم.

وشهدت المباراة فرصاً عديدة من الفريقين، دون أن ينجح أي منهما في ترجمتها إلى هدف،

وانتظر دورتموند الدقيقة 51 لافتتاح التسجيل عبر كريم أديمي، لكنه لم ينعم كثيراً بتقدمه لأن سان جيرمان أذرك التعادل، بعدها بخمس دقائق، عبر وارن زاير-ايمري «56».



وعلى ملعب سانت جيمس بارك، حقق ميلان الأهم عندما قلب تخلفه أمام نيوكاسل صاحب الأرض إلى فوز 2-1، وانتزع منه بطاقة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل عبر البرازيلي جولينتون، ورد ميلان بهدفي الأميركي كريستيان بوليسيك والبديل النيجيري صامويل تشوكويزي.

وأكرم بورتو وفادة ضيفه شاختار 5-3 على ملعب «استاديو دو دراجاو» في بورتو،

وفرض البرازيلي جالينو نفسه نجما للمباراة بتسجيله «ثنائية»، وصنع الهدفين الثالث للدولي الإيراني مهدي طارمي، والرابع للقائد المخضرم بيبي، وأضاف فرانشيسكو كونسيساو الخامس، فيما سجل دانيلو سيكان، والكندي ستيفن أوستاكيو «خطأ في مرمى فريقه» والبرازيلي إجينالدو أهداف الضيوف.

وكان بورتو، بطل 1987 و2004، بحاجة إلى التعادل فقط لحسم وصافة المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين «فاز الفريق البرتغالي 3-1 في الجولة الأولى»، لكنه فرض سيطرته وحسم اللقاء في مصلحته بفوز مستحق.

ورفع بورتو رصيده إلى 12 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف برشلونة الإسباني الذي مني بخسارة مفاجئة أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي 2-3، فيما يبقى عزاء الفريق الأوكراني المركز الثالث، وخوض ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وضمن برشلونة صدارة المجموعة رغم خسارته أمام مضيفه أنتويرب 2-3.

وبكر أنتويرب بالتسجيل وتحديداً منذ الدقيقة الثانية، عبر أرثر فيرميرين، وأدرك فيران توريس التعادل للنادي الكاتالوني في الدقيقة 35، إثر تمريرة من لامين جمال،

وأعاد الهولندي فنسنت يانسن التقدم لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني، بتمريرة من النيجيري الحسن يوسف.

وأبقى تشافي على بيدري والبرتغاليين جواو كانسيلو وجواو فيليكس والألماني إلكاي جوندوجان والبرازيلي رافينيا على دكة البدلاء، قبل أن يدفع ببيدري وجوندوجان وكانسيلو في الدقيقة 60 دون نتيجة، حتى تمكن الواعد جويو، بديل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ولكن فرحة النادي الكاتالوني لم تدم سوى دقيقة واحدة، حيث سجل الفرنسي جورج لينيخينا هدف الفوز للفريق البلحيكي.

قاد شباب مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب فريقهم إلى الفوز على النجم الأحمر الصربي 3-2 وبالتالي تحقيق العلامة الكاملة، وحذا السيتي حذو ريال مدريد الإسباني الذي حقق بدوره العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وأجرى المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا تسعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد لوتون تاون «2-1» في الدوري الإنجليزي، ومنح الفرصة لعنصر الشباب، حيث أشرك المهاجم ميكا هاميلتون في أول مباراة رسمية له في الفريق الأول، بالإضافة إلى النرويجي أوسكار بوب.

وكان هاميلتون (20 عاما) الذي انضم إلى السيتي في التاسعة من عمره، تدرج في الفئات العمرية للفريق، قبل أن يمنحه المدرب فرصته الأولى ضد النجم الأحمر، فكان عند حسن ظنه.

وافتتح هاميلتون التسجيل عندما راوغ أحد مدافعي النجم الأحمر داخل المنطقة، واطلق كرة قوية سكنت أعلى الشباك، وأضاف بوب، وهو الآخر يبلغ العشرين من عمره، الهدف الثاني بعد أن تلاعب بالدفاع، وسدد كرة زاحفة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك، والهدف هو الأول لبوب أيضاً في صفوف مانشستر سيتي.

ورد الفريق الصربي بهدف للكوري الجنوبي إن-بيوم هوانج بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة، لكن الكلمة الأخيرة كانت لسيتي الذي اقتنص ضربة جزاء انبرى لها كالفن فيليبس بنجاح، والهدف هو الأول أيضاً لفيليبس في السيتي منذ انضمامه إليه، قادماً من ليدز يونايتد قبل موسمين، لكنه لم يحصل على فرصة اللعب كثيراً، وعلى الأرجح سيغادر الفريق في سوق الانتقالات الشتوية، كما رجحت وسائل إعلام إنجليزية في الأيام الأخيرة.

ورد النجم الأحمر بهدف شرفي ثان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجله البديل ألكسندر كاتاي.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب لايبزج الألماني الذي كان ضامنا تأهله بدوره، على يونج بويز السويسري 2-1، جاءت أهداف المباراة في مدى 5 دقائق مطلع الشوط الثاني، حيث سجل للفائز السلوفيني بنجامين سيسكو، والسويدي إميل فورسبرج، وللخاسر الجامبي إبريما كولي.

وضمن أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0 سجلهما الفرنسي أنطوان جريزمان، والبرازيلي صامويل لينو،

وكان أتلتيكو مدريد بحاجة الى التعادل فقط، لضمان الصدارة، بيد أنه حقق الفوز مؤكداً صحوته بانتصار ثالث توالياً، ورابع في دور المجموعات.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 14 نقطة بفارق أربع نقاط أمام لاتسيو الذي كان مطالباً بالفوز لانتزاع الصدارة، وتفادي مواجهة الفرق الكبيرة في ثمن النهائي، لكنه مني بخسارة هي الثانية له في دور المجموعات.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، حقق سلتيك الأسكتلندي فوزاً معنوياً على ضيفه فينورد الهولندي 2-1.