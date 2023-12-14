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الرياضة

الإصابة تضرب كومان ومزراوي

الإصابة تضرب كومان ومزراوي
14 ديسمبر 2023 08:48

دورتموند (أ ف ب)

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أكد بايرن ميونيخ ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، أن جناحه الفرنسي كينجسلي كومان، ومدافعه المغربي نصير مزراوي يغيبان عن «المباريات المقبلة» بسبب الإصابة في الفخذ.
وتعرض كلا اللاعبين إلى الإصابة في المباراة التي فاز فيها «البافاري» على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-0، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجوعات لدوري أبطال أوروبا، وسجل كومان الهدف الوحيد.
وقال بطل ألمانيا في بيان «يفتقد البايرن كينجسلي كومان ونصير مزراوي في مبارياته المقبلة».
وتبقى مباراتان لبايرين ميونيخ في الدوري الألماني، قبل العطلة الشتوية، حيث يستضيف شتوتجارت الثالث «الأحد»، ويحل ضيفاً على فولفسبورج الأربعاء المقبل.
ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في الدوري، بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر، لكن رجال المدرب توماس توخل يملكون مباراة مؤجلة ضد أونيون برلين.
وتأهل بايرن الذي أخرج اليونايتد خالي الوفاض قارياً، إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة متصدراً المجموعة الأولى أمام كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي و«الشياطين الحمر».

الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
مانشستر يونايتد
كينجسلي كومان
نصير مزراوي
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