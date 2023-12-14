منتخب اليد يخوض 4 مباريات في معسكر مقدونيا

رضا سليم (دبي)



يواصل منتخب لكرة اليد تدريباته بصالة نادي الوصل، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 بالبحرين، من 11 إلى 25 يناير المقبل، المؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تقام بصالة مدينة خليفة الرياضية، بمشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على 4 مجموعات، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى «المونديال».

وتنتقل تدريبات المنتخب الأسبوع المقبل إلى صالة النصر، وتستمر إلى 29 ديسمبر، يغادر بعدها إلى معسكر مقدونيا الذي يشهد خوض 4 مباريات مع اليونان وكوسوفو ومقدونيا «مباراتين»، على أن تعود البعثة 7 يناير، على أن تتوجه إلى البحرين 9 يناير المقبل، ويختار المدرب الفرنسي برستوفاك 18 لاعباً للسفر إلى مقدونيا، وهي نفس المجموعة التي تشارك في البحرين.

ويلتقي منتخبنا مع هونج كونج، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة 11 يناير المقبل، وكازاخستان 13 يناير، والبحرين 15 يناير.

وأكد فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، أن الترتيبات تسير جيداً في إعداد المنتخب، ولن تكون هناك مباريات ودية، خلال الفترة الحالية للمنتخب، وكانت هناك مخاطبات مع عدد من المنتخبات، ولكن تعارض التوقيت مع سفرنا إلى مقدونيا وطلبت منتخبات عُمان وإيران وقطر اللعب معناً، كما خاطبنا المغرب والعراق خلال معسكرها في البحرين، ولكن منتخبنا سيكون في معسكر خارجي في التوقيت نفسه.

ووجه الطواش الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، وإلى جميع الجهات الحكومية، لإنهاء تفرغ لاعبي المنتخب، وأيضاً الأندية التي تعاونت مع الاتحاد في استضافة التدريبات، ونطمح إلى تقديم المستوى الذي يليق بسمعة كرة اليد الإماراتية في المحفل الآسيوي.