«الإمبراطور» يتسلح بـ «قوة ليما» لكسر «سلسلة التعادل»

مراد المصري (دبي)



يتطلع الوصل للعودة إلى «درب الانتصارات»، في «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يواجه اتحاد كلباء يوم السبت في «الجولة 11»، بحثاً عن كسر «سلسلة التعادلات» أمام «النمور»، حيث انتهت جميع المباريات الخمس الماضية بينهما بالتعادل.

ويعول «الفهود» على حيوية فابيو ليما هذا الموسم، صاحب الأهداف واللمسات المتميزة، والذي أسهم في 15 هدفاً مع الفريق والمنتخب، بتسجيل 12 هدفاً، وصناعة 3 أهداف، حيث أحرز 7 أهداف وصنع هدفين في الدوري، وسجل هدفين وصنع هدفاً في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، آخرها هدفه الرائع في شباك شباب الأهلي، ضمن إياب دور الثمانية، وهدف مع «الأبيض» أمام نيبال في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد ليما عقب تفوق فريقه على «الفرسان»، وتحويل الأنظار مرة أخرى إلى الدوري، أن الفريق يمر بلحظة جيدة على الصعيد الإيجابي، وقال «سعيد سواءً على الصعيد الشخصي، وأكثر من ذلك على مستوى المجموعة بأكملها، حيث أظهر فريقنا مرة أخرى هذا الموسم أنه يريد القتال في جميع البطولات حتى النهاية، والانتصار الأخير أمام جماهيرنا أمام منافس مثل شباب الأهلي مهم للغاية».

وأضاف «الأمر يتعلق بمواصلة العمل الجاد دائماً، وأن نسعى لمواصلة التركيز من أجل أهدافنا هذا الموسم في جميع المباريات والمسابقات التي نخوضها».