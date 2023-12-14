«أبوظبي للمبارزة» يشارك في «مونديال فرنسا»



أبوظبي (وام)



يقيم نادي أبوظبي للمبارزة معسكراً إعداداً من 20 إلى 30 ديسمبر الجاري في أبوظبي، استعداداً للمشاركة في البطولات المحلية المقبلة، ضمن أجندة الاتحاد، وبطولة كأس العالم للأندية بفرنسا في يناير المقبل.

وتم اختيار 30 لاعباً ولاعبة للمشاركة في المعسكر الإعدادي، الذي يتضمن العديد من البرامج التدريبية المتكاملة، لتجهيز عناصر النادي استعداداً للاستحقاقات المقررة، وتعزيز النجاحات التي حققها النادي في البطولات الماضية.

من جانب آخر، احتفل النادي بإنجازاته التي حققها في موسمه الأول بحصد 100 ميدالية في المشاركات المحلية والدولية، بواقع 30 ذهبية، و27 فضية، و43 برونزية.

وقام العميد محمد حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة، بتكريم شركاء النجاح. وهم مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد المبارزة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات ‏التعليم المدرسي والجامعي، ونادي بني ياس، ومجموعة موانئ أبوظبي، وكاتجرس، وتكريم «أصحاب الإنجازات» من لاعبي ولاعبات النادي، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي.