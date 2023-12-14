البطران: أنا «المسؤول الأول» عن نتائج «الصقور»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة القدم بنادي الإمارات، أنه يتحمل مسؤولية نتائج الفريق، مع عدم تحميل أعضاء مجلس الإدارة أية مسؤولية، وأنه هو المسؤول الأول والأخير عن الفريق الأول، وعن جميع التعاقدات لأنها تمت بموافقته الشخصية.

وقال: نحن نرحب بأي مقترح يصب لمصلحة النادي، كما أن باب اللجنة الفنية مفتوح لأعضاء الإدارات السابقين واللاعبين القدامى وجمهور النادي المخلصين أو أي شخص يجد في نفسه القدرة على تقديم الإضافة الفنية التي تساعد على نهوض «الصقور» وتحقيق النتائج الإيجابية.

كما أكد البطران أنه يضع كل ثقته باللاعبين، لأنه يعلم أن الفريق لديه نجوم عالميون ولاعبون مميزون ومخلصون وصل معهم اسم نادي الإمارات للشهرة العالمية، ولديهم القدرة والكفاءة والمستوى الفني الذي من خلاله يستطيعون إسعاد الجماهير، مؤكداً ثقته في قدرة لاعبي الفريق الأول على تجاوز التحديات والظهور بالمستوى الذي يليق بسمعة النادي، مطالباً اللاعبين بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرص إدارة النادي على توفير كل عوامل النجاح لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.

كما أكد البطران أن الأمور بالنادي تسير على أكمل وجه، وتمضي حسب الأهداف والخطط المرسومة ووفق الميزانية المرصودة من الحكومة، بعكس ما يتم تداوله بأن النادي تتوفر له ميزانية مفتوحة وغيرها من هذه الأحاديث العارية من الصحة.

وأكد البطران أن العمل سيتواصل لتحقيق ما يليق باسم نادي الإمارات ويرضي جماهيره العريضة، داعياً جماهير النادي الوفية لاستكمال وقفتها مع الفريق الأول وزيادة الحضور خلال الفترة المقبلة.