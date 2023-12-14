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«أبوظبي» يواجه «أر أيه» في كأس سلطان بن زايد للبولو

«أبوظبي» يواجه «أر أيه» في كأس سلطان بن زايد للبولو
14 ديسمبر 2023 12:16

 
رضا سليم (دبي) 


تدخل بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو «الجولة الثالثة»، ضمن «النسخة الرابعة»، من كأس سلطان بن زايد للبولو، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتنسيق مع اتحاد البولو، بمشاركة 8 فرق.
ويلتقي يوم الجمعة، «أبوظبي» مع «أر أيه» في المجموعة الأولى، وتحسم المباراة صدارة المجموعة، خاصة أن الفريقين فازا في الجولة الأولى، كما يقترب الفائز من التأهل إلى نصف النهائي، والابتعاد عن مراكز الترضية، وفي المجموعة نفسها، يلعب «الحبتور» مع «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، وكلاهما تعرض للخسارة في الجولة الأولى.
وشهدت المجموعة الثانية فوز «بن دري» على «الإمارات» 4.5 مقابل 3 أهداف، ورغم أن الشوطين الأول والثاني لم يشهدا أهدافاً، إلا أن «الإمارات» نجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الثالث، عن طريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وخوان كروز، إلا أن «بن دري» عاد في الشوط الرابع والأخير، وسجل 4 أهداف، عن طريق ماركوس «هدفين» ومحمد بن دري ومارتن، ورد «الإمارات» بهدف لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتنتهي المباراة 4.5-3، بعدما حصل بن دري على نصف هدف، مقابل فارق الهانديكاب.
وفجر «إيست لامار» واحدة من مفاجآت البطولة، بالفوز على «غنتوت» صاحب الأرض بفارق نصف هدف، بعدما انتهت المباراة المثيرة بالتعادل 8-8، ولم تكن البداية قوية، حيث تقدم «لامار» بالهدف الأول في الشوط الأول، عن طريق سانتوس، فيما رد غنتوت بهدفين في الشوط الثاني بتوقيع أوسكار نجم الفريق، وانتهى الشوط بتسجيل لامار هدفين لسلمان بن هايف وريكاردو، وشهد الشوط الثالث 7 أهداف، بواقع 4 أهداف لفريق «غنتوت»، عن طريق النجم أوسكار «3 أهداف« وجونزالو، فيما سجل ريكاردو نجم «لامار» 3 أهداف، لتعود المواجهة إلى نقطة التعادل 6-6، وفي الشوط الرابع والأخير سجل كل فريق هدفين، حيث أحرز يوسف بن دسمال لـ «غنتوت»، وريان العجاجي وريكاردو هدفين لفريق «لامار»، لتنتهي المباراة بالتعادل 8-8، ويحسمها «لامار» بفارق تصنيف الهانديكاب، 

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وأدار مباراتي الجولة الطاقم الدولي المكون من ريوز وتارجوين وسانتياجو، ومع نهاية الجولة الأولى، وصل العدد إلى 50 هدفاً في 4 مباريات.

 

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