الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جرين.. «إيقاف مفتوح»!

جرين.. «إيقاف مفتوح»!
14 ديسمبر 2023 12:27

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
جاسم يقود سلة «الراقي» ويخطط لنهائيات آسيا
بغداد وواشنطن تبحثان مجدداً حماية البعثات الدبلوماسية

خسر جولدن ستايت ووريرز جهود لاعبه «المشاغب» درايموند جرين، بعدما أوقفته رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إلى أجل غير مسمى»، نتيجة اعتدائه على البوسني يوسف نوركيتش في المباراة أمام فينيكس صنز.
وقالت الرابطة في بيانها إنها عاقبت جرين بهذا الإيقاف المفتوح، بسبب «تاريخه المتكرر من التصرفات غير الرياضية»، مضيفة: «سيكون مطلوباً منه تلبية شروط معينة للرابطة والنادي» قبل السماح له بالعودة إلى اللعب.
ويُعد الإيقاف لأجل غير مسمى عقوبة غير معتادة من رابطة الدوري التي تحدد غالباً عدد المباريات.
ومن الأمثلة على العقوبات الكبيرة التي صدرت مؤخراً بحق اللاعبين، إيقاف نجم ممفيس جريزليز جا مورانت 25 مباراة في يونيو بعدما شوهد، وهو يشهر مسدساً في مقطع فيديو، أو إيقاف لاعب تشارلوت هورنتس مايلز بريدجز 30 مباراة، بسبب مزاعم العنف المنزلي.
وطرد ابن الـ 33 عاماً من المباراة التي خسرها ووريرز أمام فينيكس صنز 116-119 بعد توجيه ضربة لنوركيتش على رأسه.
واعتذر الفائز بلقب الدوري أربع مرات لنوركيتش، قائلاً إنه ضرب البوسني عن طريق الخطأ، وكل ما كان يريده هو أن يطالبا بخطأ، مضيفاً: «اعتقدت أنه كان يشدني من وركي، وكنت أتأرجح في طريقة للمطالبة بخطأ فأصبته».
وأضاف: «كما تعرفون، أنا لست شخصاً يعتذر عن أشياء تعمدت القيام بها، لكني أعتذر ليوسف لأني لم أقصد ضربه».
لكن نوركيتش ليس مقتنعاً بحجة جرين، وقال إن الأخير «بحاجة إلى مساعدة «علاج نفسي»، مضيفاً: «ماذا يحدث معه؟ لا أعرف، شخصياً، أشعر أن هذا الأخ يحتاج إلى المساعدة».
وجاءت هذه العقوبة المفتوحة، بعد أسابيع فقط من إيقاف جرين لخمس مباريات، بسبب طرده الثاني هذا الموسم نتيجة إمساكه لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير من عنقه خلال المباراة ضد مينيسوتا تمبروولفز في 14 نوفمبر.
وكان الطرد الأول لجرين، المعروف بانفعالاته التي أدت إلى إيقافه في مناسبات عدة خلال مسيرته، هذا الموسم في الخسارة أمام كليفلاند كافالييرز أوائل نوفمبر.

أميركا
كرة السلة
دوري السلة الأميركي للمحترفين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
تنويه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 11:48
مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للأثقال»
الرياضة
مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للأثقال»
اليوم 16:00
طحنون بن محمد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله
علوم الدار
طحنون بن محمد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله
اليوم 15:39
«تحدي باها أبوظبي» يجدد الإثارة في صحراء ليوا «الأحد»
الرياضة
«تحدي باها أبوظبي» يجدد الإثارة في صحراء ليوا «الأحد»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©