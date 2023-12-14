جرين.. «إيقاف مفتوح»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)

خسر جولدن ستايت ووريرز جهود لاعبه «المشاغب» درايموند جرين، بعدما أوقفته رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إلى أجل غير مسمى»، نتيجة اعتدائه على البوسني يوسف نوركيتش في المباراة أمام فينيكس صنز.

وقالت الرابطة في بيانها إنها عاقبت جرين بهذا الإيقاف المفتوح، بسبب «تاريخه المتكرر من التصرفات غير الرياضية»، مضيفة: «سيكون مطلوباً منه تلبية شروط معينة للرابطة والنادي» قبل السماح له بالعودة إلى اللعب.

ويُعد الإيقاف لأجل غير مسمى عقوبة غير معتادة من رابطة الدوري التي تحدد غالباً عدد المباريات.

ومن الأمثلة على العقوبات الكبيرة التي صدرت مؤخراً بحق اللاعبين، إيقاف نجم ممفيس جريزليز جا مورانت 25 مباراة في يونيو بعدما شوهد، وهو يشهر مسدساً في مقطع فيديو، أو إيقاف لاعب تشارلوت هورنتس مايلز بريدجز 30 مباراة، بسبب مزاعم العنف المنزلي.

وطرد ابن الـ 33 عاماً من المباراة التي خسرها ووريرز أمام فينيكس صنز 116-119 بعد توجيه ضربة لنوركيتش على رأسه.

واعتذر الفائز بلقب الدوري أربع مرات لنوركيتش، قائلاً إنه ضرب البوسني عن طريق الخطأ، وكل ما كان يريده هو أن يطالبا بخطأ، مضيفاً: «اعتقدت أنه كان يشدني من وركي، وكنت أتأرجح في طريقة للمطالبة بخطأ فأصبته».

وأضاف: «كما تعرفون، أنا لست شخصاً يعتذر عن أشياء تعمدت القيام بها، لكني أعتذر ليوسف لأني لم أقصد ضربه».

لكن نوركيتش ليس مقتنعاً بحجة جرين، وقال إن الأخير «بحاجة إلى مساعدة «علاج نفسي»، مضيفاً: «ماذا يحدث معه؟ لا أعرف، شخصياً، أشعر أن هذا الأخ يحتاج إلى المساعدة».

وجاءت هذه العقوبة المفتوحة، بعد أسابيع فقط من إيقاف جرين لخمس مباريات، بسبب طرده الثاني هذا الموسم نتيجة إمساكه لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير من عنقه خلال المباراة ضد مينيسوتا تمبروولفز في 14 نوفمبر.

وكان الطرد الأول لجرين، المعروف بانفعالاته التي أدت إلى إيقافه في مناسبات عدة خلال مسيرته، هذا الموسم في الخسارة أمام كليفلاند كافالييرز أوائل نوفمبر.