روديجير: هالاند أخطر من ميسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف الألماني أنطونيو روديجير«30 عاماً» قلب دفاع ريال مدريد الإسباني، ومنتخب «المانشافت» بأن مواجهة مهاجمين مثل النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، أو النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، أصعب كثيراً من مواجهة الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، إذ من السهل مراقبة الأخير.

وقال روديجير: مواجهة مهاجمين طوال القامة «هالاند وأوسيمين» تجعل الأمور صعبة، ورغم ذلك أفضل مواجهتهم أكثر من قصار القامة «ميسي»، وأجد حافزاً إضافياً عندما أواجه مهاجمين أقوياء وطوال القامة في الملعب، وهذا يجعلني أقدم أداءً أفضل، رغم صعوبة المهمة، ولكني أعشق التحديات.

وتابع روديجير لاعب تشيلسي السابق قائلاً: تلك هي اللحظات التي أحبها أن أواجه هذه النوعية من المهاجمين، خاصة عندما تسمع الكثيرين يتحدثون ضدك، ويؤكدون لك صعوبة المهمة، وأنك لن تستطيع مواجهة هؤلاء المهاجمين طوال القامة، ولكنني أثبتّ لهم العكس مع هالاند، وأنا أعيش من أجل هذه اللحظات.

وواجه رودجير، هالاند آخر مرة خلال في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي الموسم الماضي، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1 في «السانتياجو برنابيو»، ولم ينجح الهداف النرويجي في إيجاد الطريق لهز شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وحرص روديجير في تصريحاته التي نقلت صحيفة «آس» مقتطفات منها، على أن يوضح أنه جلس احتياطياً في مباراة العودة التي فاز بها «السيتي» 4-صفر في «ملعب الاتحاد»، ولم يشارك في المباراة، إلا في الدقيقة 63، بينما قام بيب جوارديولا المدير الفني لـ «السيتي» بإخراج هالاند في الدقيقة 89، وتأهل فريقه إلى المباراة النهائية.

ويُعتبر أنطونيو روديجير، المولود في 3 مارس 1993، أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ «الريال»، منذ بداية الموسم، حيث شارك في 21 مباراة بمختلف المسابقات، ومن المنتظر أن يخوض مباراة فريقه الأحد المقبل أمام فياريال، ضمن «الجولة 17» من «الليجا».

وبدأ روديجير مسيرته الاحترافية في شتوتجارت عام 2011 إلى 2016، وأنضم إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة عام 2015، وشراء نهائياً مقابل 9 ملايين يورو، وفي 2017 وقع لتشيلسي الإنجليزي عقداً قيمته 27 مليون جنيه إسترليني، وفاز معه بكأس الاتحاد، والدوري الأوروبي، ودوري الأبطال، وانتقل بعدها «مجاناً» إلى ريال مدريد في «صيف 2022»، بموجب عقد مدته 4 سنوات إلى موسم 2025-2026.

وبدأ روديجير مسيرته مع منتخب بلاده عام 2014، وشارك في مونديال «روسيا 2018» و«قطر2022»، و«يورو 2020»، ولكنه غاب عن «يورو2016» بسبب الإصابة، وفاز مع «المانشفت» بكأس العالم للقارات.