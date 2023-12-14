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صحافة دوري الأبطال.. «حسرة» نيوكاسل و«دمار» برشلونة و«أولاد السيتي»!

صحافة دوري الأبطال.. «حسرة» نيوكاسل و«دمار» برشلونة و«أولاد السيتي»!
14 ديسمبر 2023 13:08

 
عمرو عبيد (القاهرة)


غطّت «حسرة» نيوكاسل يونايتد على أغلفة الصحف الإنجليزية، التي لم تتجاوز بعد «صدمة» مانشستر يونايتد، وتحدثت «تليجراف» صراحة عن «الحسرة التي حطمت قلب نيوكاسل»، وقالت إن هدف جولينتون «الأعجوبة» لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من مغادرة دوري الأبطال، وكل المنافسات الأوروبية هذا الموسم، ولم تنس الصحيفة أن تعرج على الأحداث داخل «القلعة الحمراء» بقولها إن المدرب الهولندي تن هاج يُخاطر بالتعرض لـ«مقصلة» مالك النادي الجديد إذا استمر «اليونايتد» في الانهيار.

 


وتناولت «إكسبريس» الانزلاق المباغت الذي تعرض له نيوكاسل في المباراة الحسم، لكنها أبدت سعادتها وانبهارها بما قدمه «صغار» مانشستر سيتي في الليلة نفسها، وبعنوان «يا لك من ولد!»، قالت إنها ليلة لن تُنسى لـ«أطفال» أكاديمية السيتي، أما «ديلي ميل» فعنونت غلافها بالقول إن نيوكاسل عاش «ليلة العذاب»، رغم العرض البطولي الذي قدمه أمام ميلان، وأشارت «ميرور» إلى أن لاعب تشيلسي السابق، بوليسيتش، قاد ثورة «الشياطين» التي أطاحت «الماجبيز» خارج البطولات الأوروبية، كما كتبت أن ميكا هاميلتون تحول من طفل يجمع الكرات لكتيبة بيب جوارديولا إلى نجم واعد.

 

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وفي إسبانيا، بدت الحيرة فوق أغلفة الصحف، بسبب تفوق ممثلي الليجا «الكاسح» في دوري أبطال أوروبا، حيث وصفت «آس» بطولة «الشامبيونزليج» بأنها تحولت إلى «دوري إسباني»، بعدما اقتنصت الفرق الـ4 صدارة مجموعاتها، بعدما لحق أتلتيكو مدريد بـ«الثلاثي المتصدر»، لكن هزيمة برشلونة ألقت بظلالها على التغطية الصحفية، حيث كتبت «آس» فوق الغلاف نفسه أن «البارسا» يسير في «طريق الدمار»، وقالت «لي سبورتيو» إن ما حدث أمام أنتويرب «عار كبير»، وتكرر هجوم «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» الكتالونيتين على فريقهما بعنوانين: «هذا يكفي» و«لا تسامح».


وبالطبع، كان تأهل باريس سان جيرمان بمثابة «مُعجزة» في تلك الليلة، حيث أنقذ زايري إيمري «فريق الأمراء» من الإقصاء المُبكر، ولهذا وصفته صحيفة «ليكيب» ب«طفل من ذهب»، وبواسطته تجنب باريس «غرق السفينة» حسب تعبير «لو باريزيان»، أما «لو فيجارو» فقالت إن إيمري كان كبيراً في تلك الليلة، بينما وصفت كولو مواني بـ«المُرتبك» ومبابي بـ«المُحبِط»، ولكن الغريب أن صحيفة «ماركا» الإسبانية كتبت فوق غلافها الرئيس أن مبابي قاد الفريق إلى الفوز بـ«لُعبة المباراة»، إشارة إلى بدء هجمة الهدف.
 

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
نيوكاسل
مانشستر يونايتد
برشلونة
باريس سان جيرمان
ميلان
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