الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بإنجاز العصيمي

«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بإنجاز العصيمي
14 ديسمبر 2023 14:00

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للأثقال»
«الدراجات» يختار 23 لاعباً لـ «عربية الطريق»

هنأ مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي للنادي، باحتفاظه برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي، ليكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق، خلال الانتخابات التي أجريت في الرياض عاصمة السعودية.
جاء ذلك، في بداية الاجتماع الدوري للمجلس، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد الذي أشاد بأنجاز العصيمي، والذي يعتبر مكسباً جديداً لرياضة الإمارات، بعد حصوله على ثقة القارة الآسيوية للدورة الثالثة.
وأكد المجلس أن ثقة أكبر قارات العالم في ابن الإمارات، تعزز مكانة الدولة المرموقة في خريطة «أصحاب الهمم»، متمنياً مواصلة مسيرة العطاء، مثمناً إشادة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بتنظيم النادي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.
اطمأن المجلس على الاستعدادات الخاصة باستضافة النادي بطولات فزاع الدولية لعام 2024، والتي ستنطلق بألعاب القوى من 7 إلى 14 فبراير المقبل، من أجل أن تحقق البطولات المختلفة جميع الأهداف التي تقام من أجلها.
اطلع المجلس على الخطط التشغيلية لإدارات النادي المختلفة، مشيداً بجهود الإدارات في سير العمل وفق النهج المرسوم.
وجه المجلس بتكريم معنوي لفريق عمل النادي الذي نظم احتفالية عيد الاتحاد الـ 52، مثمناً الجهود المبذولة في هذا الصدد.

الإمارات
نادي دبي لأصحاب الهمم
ماجد العصيمي
السعودية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
تنويه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 11:48
مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للأثقال»
الرياضة
مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للأثقال»
اليوم 16:00
طحنون بن محمد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله
علوم الدار
طحنون بن محمد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله
اليوم 15:39
«تحدي باها أبوظبي» يجدد الإثارة في صحراء ليوا «الأحد»
الرياضة
«تحدي باها أبوظبي» يجدد الإثارة في صحراء ليوا «الأحد»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©