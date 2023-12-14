«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بإنجاز العصيمي



دبي (الاتحاد)

هنأ مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي للنادي، باحتفاظه برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي، ليكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق، خلال الانتخابات التي أجريت في الرياض عاصمة السعودية.

جاء ذلك، في بداية الاجتماع الدوري للمجلس، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد الذي أشاد بأنجاز العصيمي، والذي يعتبر مكسباً جديداً لرياضة الإمارات، بعد حصوله على ثقة القارة الآسيوية للدورة الثالثة.

وأكد المجلس أن ثقة أكبر قارات العالم في ابن الإمارات، تعزز مكانة الدولة المرموقة في خريطة «أصحاب الهمم»، متمنياً مواصلة مسيرة العطاء، مثمناً إشادة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بتنظيم النادي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.

اطمأن المجلس على الاستعدادات الخاصة باستضافة النادي بطولات فزاع الدولية لعام 2024، والتي ستنطلق بألعاب القوى من 7 إلى 14 فبراير المقبل، من أجل أن تحقق البطولات المختلفة جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

اطلع المجلس على الخطط التشغيلية لإدارات النادي المختلفة، مشيداً بجهود الإدارات في سير العمل وفق النهج المرسوم.

وجه المجلس بتكريم معنوي لفريق عمل النادي الذي نظم احتفالية عيد الاتحاد الـ 52، مثمناً الجهود المبذولة في هذا الصدد.