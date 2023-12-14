«الدراجات» يختار 23 لاعباً لـ «عربية الطريق»



رضا سليم (دبي)



يغادر منتخب الدراجات، الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في البطولة العربية لدراجات الطريق، من 17 إلى 23 ديسمبر الجاري، وتضم البعثة 23 لاعباً، من بينهم 6 لاعبين، أحمد المنصوري، وليد النقبي، سيف معيوف، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، و5 لاعبات، زهرة حسين، شيخة عيسى، مروة سلمان، رناد اليافعي، علياء حسن، ومنتخب الشباب، حارب المرزوقي، خالد النعيمي، علي الزعابي، عبدالقادر حسين، حمدان الكتبي، يوسف آل علي، ومنتخب الناشئين، علي نصراني، حامد الحمادي، حمد المحيربي، مايد منصور، يوسف عبدالله، محمد راشد.

ويضم الجهازين الإداري والفني، خلود الظاهري، عبدالله سويدان، يوسف ميرزا، سناء المراداسي، شريف عبدالله، محمد برهان، سيف سرور، عبدالله الحوسني، جون بول، ساجيث ساندروان.

تشهد البطولة إقامة الفردي العام والفرقي والفردي ضد الساعة، لفئات الذكور والإناث والشباب والناشئين والشابات بمشاركة 12 منتخباً.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، رئيس لجنة المنتخبات، جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولة المهمة، ويهدف المنتخب إلى المنافسة في جميع فئات البطولة، إضافة إلى تجهيز مجموعة كبيرة من الدراجين الشباب للمشاركة في البطولات المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت استعدادات قوية للبطولة، بدأت منذ العودة من القاهرة، والمشاركة في البطولة العربية للمضمار، حيث انتظم اللاعبون واللاعبات في التدريبات المستمرة، استعداداً للمشاركة في الحدث العربي الكبير.