جاسم يقود سلة «الراقي» ويخطط لنهائيات آسيا



علي معالي (دبي)



قاد جاسم محمد المازمي لاعب منتخب السلة، للمرة الأولى فريق البطائح، في «الجولة 11» من الدوري، وانتهى اللقاء بفوز «الراقي» على الظفرة 86- 74، بعدما قضى

20 عاماً مع الشارقة، وتدرج مع «الملك» من المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول، وحقق العديد من الألقاب مع الشارقة، محلياً وخليجياً وعربياً.

وأظهر جاسم انسجاماً كبيراً، ومستوى رائعاً في مباراته الأولى مع البطائح، وقال: لم أشعر بأنني في مكان غريب، حيث لعبت مع غالبية العناصر الموجودين حالياً في البطائح على مدار سنوات طويلة، لأن عدداً منهم شارك مع الشارقة من قبل، والبقية زملاء وأصدقاء، حتى وإن كانوا في أندية أخرى، وتدربت تحت قيادة بدر المرزوقي، والذي قاد الشارقة أيضاً.

وأضاف: أدين بالفضل لدور نادي الشارقة في حياتي، وعلاقتي به لن تنقطع، والدليل أن نجلي يلعب في البيت الذي تعلمت فيه أصول السلة، وعلاقتي بالجميع على أفضل ما يكون، رغم مفاجأة رحيلي عن النادي، بعد سنوات العمر الطويلة، وليس صحيحاً أنه كانت لي مطالب مالية مبالغ فيها، وطوال عمري ألعب للشارقة عشقاً وحباً له، إلا أن ظروف عملي التي تعرفها إدارة الشارقة جيداً منذ سنوات، لم تقبلها الآن، ومع ذلك تفهمها البطائح، وأرى أن التنقل بين أنديتنا، وفي مجال اللعبة هو «سُنة الحياة» والرياضة بشكل عام.

وقال: مشواري مع الشارقة حافل بالعديد من الألقاب والبطولات، وكذلك مع المنتخب الذي أدافع عن ألوانه حالياً من أجل مرحلة مهمة في الفترة المقبلة، بعد ضمان الوجود بين أفضل المنتخبات الآسيوية والاستعداد للتصفيات القارية المقبلة، بطموح التأهل إلى النهائيات القارية.

وأضاف: مرحلة مهمة يعيشها منتخبنا، وعلينا الوقوف خلفه، حتى نحقق ما نريد، ونعود مجدداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ابتعدنا عنها سنوات طويلة، ونملك في المنتخب مزيجاً بين الشباب والخبرة.