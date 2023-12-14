مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للأثقال»



أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لرفع الأثقال، بشأن دعم وتطوير خدمات أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركاتهم الرياضية، من خلال تطوير رفع الأثقال لأصحاب الهمم، ضمن جدول المنافسات الرياضية على مستوى المؤسسة، وتشجيع منتسبيها على ممارسة اللعبة، وتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها النادي لاستخدام المرافق الرياضية المتاحة، لتدريبهم وإقامة البطولات الرياضية المحلية والدولية.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي أبوظبي لرفع الأثقال، عبدالله عيسى العيان الزعابي، رئيس مجلس الإدارة.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم مؤسسة زايد العليا ورش ومحاضرات توعوية لموظفي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، فيما يخص كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وتشجيع مشاركتهم في مسابقات النادي، والذي يلتزم بإعداد وتنفيذ برامج وخطط تدريبية للاعبين من تلك الفئات الراغبون في المشاركة، وتقييم وقياس تطور مستواهم، فنياً ومهارياً وبدنياً، وبتوفير المدربين والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ التدريبات، وفقاً للبرامج المعتمدة والمتفق عليها، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي الكامل لتنفيذها، وكذلك عند تنفيذ المنافسات والبطولات على المستوى المحلي أو الإقليمي، وإشراك المؤسسة في الورش والندوات والدورات التدريبية التي ينظمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال، ودعم وتسويق منتجات أصحاب الهمم.

رحب عبد الله عبد العالي الحميدان، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع نادي أبوظبي لرفع الأثقال، التابع لمجلس أبوظبي الرياضي، الذي يختص برعاية وتنظيم وتطوير رياضة رفع الأثقال، في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، مشيداً بما يهدف إليه النادي للعمل على تحقيق إنجازات رياضية للإمارات، على المستويات الإقليمية والدولية.

وقال عبد الله عيسى الزعابي: سعداء بهذه الشراكة وتوقيع مذكرة التفاهم، ونشكر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على موافقتهم الفورية على التعاون مع النادي الذي لديه مسؤولية تجاه تطوير ونشر رياضة رفع الأثقال، وسط مختلف شرائح المجتمع، وتكتسب مذكرة التفاهم أهمية خاصة، لأنها تأتي مع المؤسسة، حيث تهدف استراتيجية النادي لتوفير فرصة التدريب وممارسة اللعبة لهذه الشريحة المهمة.