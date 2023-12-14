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الرياضة

«عائلات كروية» تقود «الوصل» إلى صدارة «دوري 21»

«عائلات كروية» تقود «الوصل» إلى صدارة «دوري 21»
14 ديسمبر 2023 22:00

معتصم عبدالله (دبي)

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يبرز 7 من أبناء وأشقاء نجوم سابقين ولاعبين حاليين، في فريق الرديف لنادي الوصل الصاعد حديثاً إلى صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاما»، برصيد 22 نقطة، بعد فوزه في «الجولة العاشرة» على ضيفه الوحدة 3-1، وقبل مباراته المنتظرة «الأحد» أمام مضيفه اتحاد كلباء في «الجولة 11».
وتضم قائمة نجوم «شباب الوصل» المنحدرين من «عوائل كروية»، والمشاركين بصورة أساسية في مباريات الموسم الحالي 2023- 2024 «السباعي» ربيع حسن علي سالمين، الشقيق الأصغر لعلي سالمين قائد الفريق الأول للوصل، والمدافع بدر ناصر نجل نجم الوصل السابق ناصر خميس، وسلطان سليم نجل سليم عبدالرحمن لاعب الوصل السابق والمدرب الحالي، بجانب ابن عمه ولاعب الوسط محمد فؤاد عبدالرحمن، علاوة على المدافع الشاب عمر حسين هيكل، الشقيق الأصغر للدولي عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي الحالي.
ويشارك مع الوصل في «دوري 21» بصورة أساسية، الحارس «البديل» في قائمة الفريق الأول عبدالله سالم ناصر، بجانب شقيقه المهاجم ناصر سالم، و«الثنائي» أبناء أشقاء ماجد ناصر حارس الوصل السابق، وشباب الأهلي الحالي.
وأسهم «السباعي» بصورة لافتة في النتائج الإيجابية للوصل في «دوري 21»، خلال الموسم الحالي، والتي أهلت «الأصفر» لاحتلال الصدارة «مؤقتاً» برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، وبفارق نقطة أمام العين الوصيف الحالي للترتيب، برصيد 21 نقطة، ولكن من 9 مباريات، في انتظار نتيجة مباراته المؤجلة من «الجولة التاسعة» أمام خورفكان والمقررة 21 ديسمبر الجاري على استاد صقر بن محمد القاسمي.
ويطارد الوصل في الموسم الحالي لقبه الأول على صعيد «دوري المحترفين تحت 21»، بعدما توزعت ألقاب البطولة في المواسم الماضية على 6 أندية، بقيادة العين «الزعيم» المُتوج بسبعة ألقاب آخرها في 2018- 2019، وشباب الأهلي الذي نال «الدرع» في المواسم الثلاث الأخيرة على التوالي، وتشمل قائمة الأبطال، الجزيرة في أول نسخة 2008- 2009، والشارقة 2015- 2016، والوحدة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018.

دوري تحت 21
الوصل
الوحدة
اتحاد كلباء
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