«تحدي باها أبوظبي» يجدد الإثارة في صحراء ليوا «الأحد»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الأحد المقبل، المرحلة الثانية من «تحدي باها أبوظبي» في صحراء ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO).

ويقام التحدي تحت مظلة «أبوظبي 360»، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وعلى 4 مراحل، الأولى أقيمت في تلال سويحان، والثانية ستقام يوم الأحد في ليوا، فيما ستقام المرحلتان الثالثة والرابعة أوائل عام 2024 قبل الموعد المرتقب لرالي أبوظبي الصحراوي.

وتقام المرحلة الثانية للتحدي، بمشاركة 62 سيارة ودراجة نارية وكواد وباجيز، ويضم التحدي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويركز التحدي على تطوير المواهب، كما يوفر منصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة، مع إمكانية الفوز بجوائز مالية تساعدهم في الاستمرار والتطور في هذه الرياضة، كما يلعب التحدي دوراً مهماً في صقل مهارات المواهب، وإعدادهم للمشاركة في المحافل الدولية.

وقال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالعمل مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، ونتطلع لمرحلة ثانية مميزة لتحدي باها أبوظبي بمشاركة كبيرة من محبي رياضة المحركات».

وأضاف: «يهدف المجلس لترجمة رؤيته وأفكاره إلى واقع ملموس، من خلال تنظيمه لتحدي باها أبوظبي، تتيح الفرصة لمحبي وعشاق رياضة المحركات والسرعة، المنافسة ضمن أجواء آمنة، وباتباع أعلى معايير السلامة، متمنياً السلامة والتوفيق للجميع».

من جانبه قال سالم الشامسي الأمين العام لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى من تحدي باها أبوظبي، نحن على موعد مع الجولة الثانية والكثير من الحماس والإثارة على كثبان ليوا الرملية الخلابة، ما سيرفع البطولة بأكملها لمستوى آخر من التحدي».

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأن تطور تحدي باها أبوظبي مستمر ليصبح منصة رئيسة تصقل المواهب المحلية وتؤهلها للمشاركة في البطولات الخارجية، حيث تضعهم على الطريق الصحيح للتجهيز والمشاركات في البطولات العالمية، ما سيساهم في تطوير رياضة السيارات والدراجات النارية في الإمارات».

وأضاف: «أود أن أعبر عن امتناني مجدداً لمجلس أبوظبي الرياضي لمساهمته الكبيرة في تنظيم هذا الحدث، كما أشكر أبوظبي 360 لدعمهم اللامتناهي في هذا الحدث، وأريد أيضاً أن أوجه الشكر لفريق عملنا في منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، لجهودهم المستمرة والجبارة في تنظيم هذا الحدث، إننا على ثقة تامة بأنه ومن خلال تضافر الجهود جميعاً نعمل على تطوير مستقبل رياضة السيارات والدراجات النارية في الإمارات، ونقلها حيثما يتواجد عشاقها، وصقلها بطريقة احترافية لتكون ضمن مصاف الرياضات في المنطقة».