ليفربول يهدد «الشياطين» بـ «تعميق الجراح»



لندن (أ ف ب)

سيكون ليفربول متحفزاً أكثر من أي وقت مضى، للفوز على غريمه مانشستر يونايتد، حين يستضيفه الأحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليس بسبب الخصومة التاريخية بينهما وحسب، بل لأنه يريد التمسك بالصدارة وتعميق جراح «الشياطين الحمر».

واستفاد ليفربول على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له أستون فيلا في المرحلة الماضية، بفوزه على أرسنال 1-0، لأن يتصدر بفارق نقطة عن الأخير، بعدما فاز بدوره على مضيفه كريستال بالاس 2-1.

ومنذ الخسارة غير المتوقعة أمام مضيفه تولوز الفرنسي 2-3 في «يوروبا ليج»، انتفض فريق المدرب الألماني يورجن كلوب بتحقيقه خمسة انتصارات في ست مباريات محلياً وقارياً، فيما انتهت المباراة الأخرى في هذه السلسلة بالتعادل على أرض مانشستر سيتي حامل اللقب 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.

ويمني «الريدز» النفس الاستفادة من الوضع المعنوي الصعب جداً لـ «اليونايتد» من أجل تحقيق فوزهم الرابع توالياً في الدوري والتمسك بالصدارة، قبل استضافة أرسنال في المرحلة المقبلة.

وبعد الفوز على أرض بالاس في المرحلة الماضية بهدفين متأخرين للمصري محمد صلاح والبديل هارفي إليوت، بعدما كان التقدم لمصلحة المضيف اللندني في مستهل الشوط الثاني، قال كلوب: «أنا في الوقت الحالي مدرب سعيد جداً، لكني أعرف أنه كنا أيضاً محظوظين» بعد اضطرار بالاس إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير وهدف الفوز الذي سجله إليوت في الوقت بدل الضائع، وأن أداءنا كان سيئاً في الدقائق الـ 76 الأولى».

ويأمل كلوب ورجاله الاستفادة على أكمل وجه من وضع «اليونايتد» الذي يخوض اللقاء على خلفية انتهاء موسمه القاري، بخسارته الثلاثاء على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ما حرمه حتى من الانتقال إلى «يوروبا ليج».

وجاءت الخسارة أمام العملاق البافاري، بعد سقوط مذل على «أولد ترافورد» أمام بورنموث بثلاثية في المرحلة الماضية، ما يزيد الضغط على المدرب الهولندي إريك تن هاج الذي خسر فريقه 12 من أصل 24 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها كأس الرابطة التي تنازل عن لقبها.

وقد تصبح الأمور أكثر تعقيداً عندما يواجه «اليونايتد» غريمه اللدود ليفربول، حيث يخشى تكرار الخسارة المذلّة أمام «الريدز» بسبعة أهداف نظيفة في مارس الماضي.

وتعرّض «اليونايتد» لنكسة إضافية الثلاثاء مع إصابة لاعبيه هاري ماجواير ولوك شو، فانضما إلى لائحة طويلة تشمل ماركوس راشفورد، والفرنسي أنتوني مارسيال اللذين غابا عن لقاء البايرن، تيريل مالاسيا، كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان إريكسن، مايسون ماونت، وأماد ديالو، وفيكتور لينديلوف.

وما يزيد من صعوبة المهمة في «أنفيلد» أنه يفتقد قائده البرتغالي برونو فرنانديز للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وقبل سفره إلى السعودية لتمثيل القارة الأوروبية في مونديال للأندية، يبدو مانشستر سيتي «حامل اللقب» أمام فرصة ذهبية للحصول على الدفع المعنوي اللازم، والإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن ليفربول، وذلك حين يستضيف كريستال بالاس الخامس عشر السبت.

من جهته، يخوض أرسنال اختباراً ليس بالسهل على أرضه ضد برايتون الثامن في لقاء يسعى من خلاله رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلى استعادة التوازن وعدم السماح لليفربول بالابتعاد أو للمتألق أستون فيلا الثالث الذي يتخلف عنه بفارق نقطة فقط، أن يتخطاه من خلال فوزه الأحد على مضيفه برنتفورد وتحقيق انتصاره الخامس في آخر ست مباريات.

وتفتتح المرحلة الجمعة حين يحل توتنهام، المنتعش مجدداً بفوزه الكبير على نيوكاسل 4-1، ضيفاً على نوتنجهام فورست السادس عشر، فيما يلعب تشيلسي، القادم من هزيمتين توالياً وثلاث في آخر أربع مراحل، مع ضيفه شيفيلد يونايتد الأخير السبت.

وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام إيفرتون وتوتنهام في الدوري وميلان الإيطالي على أرضه في دوري أبطال أوروبا، يلتقي نيوكاسل السبت مع فولهام العاشر باحثاً عن استعادة معنوياته.