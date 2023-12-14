الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يشيد بـ «الشاب» هاميلتون وأكاديمية السيتي

جوارديولا يشيد بـ «الشاب» هاميلتون وأكاديمية السيتي
14 ديسمبر 2023 16:26

 
لندن (د ب أ)


أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على لاعبه الشاب ميكا هاميلتون، عقب تسجيل هدفه الأول مع الفريق، وقال جوارديولا: «سعيد للغاية من أجله».
وسجل هاميلتون سجل الهدف الأول في المباراة التي فاز بها فريقه على ريد ستار بلجراد الصربي 3-2، ليصبح بذلك أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي في سن 20 عاماً و30 يوماً.
وأعرب جوارديولا عن سعادته بنجاح هاميلتون، خريج أكاديمية النادي، الذي جذب انتباه المدرب للمرة الأولى،عندما كان ضمن الأطفال الذي يحملون الكرات في مباراة مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في استاد «الاتحاد» في عام 2017، وظهرت لقطات هذا التفاعل بين جوارديولا وهاميلتون على الخط الجانبي لملعب «الاتحاد» خلال تلك المباراة.
وقال جوارديولا: «لم أكن أعرف بذلك قبل ست سنوات، نعم، هو هنا الآن، يا له من هدف، ويا لها من مباراة».
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: «أنا سعيد جداً من أجله، إنه يتدرب بشكل جيد ورأينا مهاراته، سجل هدفاً رائعاً، كان يدافع بقوة، تهانينا لأكاديميتنا على عدد اللاعبين الذين ظهروا وعلى عدد اللاعبين الذين بيعوا»، وكانت المواجهة أمام ريد ستار بمثابة ليلة خاصة بلا شك لأكاديمية مانشستر سيتي، حيث سجل أوسكار بوب هدفه الأول مع الفريق، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب المباراة.
وسافر حارس المرمى ترو جرانت، والمدافع ماكس ألين أيضاً مع الفريق الأول لهذه المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا. 

وأثنى جوارديولا على المواهب التي يملكها النادي، مشيداً بالعمل الرائع الذي يجري خلف الكواليس في مركز التدريب. 

أخبار ذات صلة
ليفربول يهدد «الشياطين» بـ «تعميق الجراح»
«البلومون» يُطلق «تحدي السيتي» في «ياس مول»

وقال جوارديولا «ليس من السهل الحصول على الفرص في هذا المستوى، لأنه في الأندية الكبيرة لا تنتظر، أردنا إشراك ماكس، ولكن المباراة لم تكن تحت السيطرة». 

وتابع: «إنها إشادة بأكاديمية النادي، كان كول بالمر هنا، وكذلك روميو لافيا وجيمس ترافورد وجافين بازونو».
وأشار المدرب الإسباني: «العديد من لاعبي أكاديميتنا يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري الدرجة الأولى الإنجليزي».
وختم جوارديولا حديثه بالقول: «قاموا بعمل لا يصدق، إنها (الأكاديمية) ذات مستوى عالٍ.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
آثار قصف في محيط العاصمة الأوكرانية كييف
الأخبار العالمية
انفجارات وصفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية
اليوم 19:26
الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يقترح مبادرة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:13
سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح بطولة آسيا للشطرنج
سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح بطولة آسيا للشطرنج
اليوم 19:10
أيوظبي
علوم الدار
انخفاض درجة الحرارة مع احتمال سقوط أمطار غداً
اليوم 18:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©