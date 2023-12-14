جوارديولا يشيد بـ «الشاب» هاميلتون وأكاديمية السيتي



لندن (د ب أ)



أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على لاعبه الشاب ميكا هاميلتون، عقب تسجيل هدفه الأول مع الفريق، وقال جوارديولا: «سعيد للغاية من أجله».

وسجل هاميلتون سجل الهدف الأول في المباراة التي فاز بها فريقه على ريد ستار بلجراد الصربي 3-2، ليصبح بذلك أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي في سن 20 عاماً و30 يوماً.

وأعرب جوارديولا عن سعادته بنجاح هاميلتون، خريج أكاديمية النادي، الذي جذب انتباه المدرب للمرة الأولى،عندما كان ضمن الأطفال الذي يحملون الكرات في مباراة مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في استاد «الاتحاد» في عام 2017، وظهرت لقطات هذا التفاعل بين جوارديولا وهاميلتون على الخط الجانبي لملعب «الاتحاد» خلال تلك المباراة.

وقال جوارديولا: «لم أكن أعرف بذلك قبل ست سنوات، نعم، هو هنا الآن، يا له من هدف، ويا لها من مباراة».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: «أنا سعيد جداً من أجله، إنه يتدرب بشكل جيد ورأينا مهاراته، سجل هدفاً رائعاً، كان يدافع بقوة، تهانينا لأكاديميتنا على عدد اللاعبين الذين ظهروا وعلى عدد اللاعبين الذين بيعوا»، وكانت المواجهة أمام ريد ستار بمثابة ليلة خاصة بلا شك لأكاديمية مانشستر سيتي، حيث سجل أوسكار بوب هدفه الأول مع الفريق، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب المباراة.

وسافر حارس المرمى ترو جرانت، والمدافع ماكس ألين أيضاً مع الفريق الأول لهذه المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا.

وأثنى جوارديولا على المواهب التي يملكها النادي، مشيداً بالعمل الرائع الذي يجري خلف الكواليس في مركز التدريب.

وقال جوارديولا «ليس من السهل الحصول على الفرص في هذا المستوى، لأنه في الأندية الكبيرة لا تنتظر، أردنا إشراك ماكس، ولكن المباراة لم تكن تحت السيطرة».

وتابع: «إنها إشادة بأكاديمية النادي، كان كول بالمر هنا، وكذلك روميو لافيا وجيمس ترافورد وجافين بازونو».

وأشار المدرب الإسباني: «العديد من لاعبي أكاديميتنا يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري الدرجة الأولى الإنجليزي».

وختم جوارديولا حديثه بالقول: «قاموا بعمل لا يصدق، إنها (الأكاديمية) ذات مستوى عالٍ.