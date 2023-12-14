الفجيرة تستضيف بطولة العالم للموتوسيرف 3 سنوات

فيصل النقبي (الفجيرة)

أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، استضافته الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لـ«الموتوسيرف» للسنوات الثلاث المقبلة، على أن تنطلق بطولة العالم 2024، خلال شهر أبريل المقبل، بمشاركة عالمية واسعة من الجنسيات المختلفة وللفئات العمرية المختلفة.

وأكد أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع اتفاقية الاستضافة في منتجع البحر بالفجيرة، أن استضافة البطولة التي تحظى بدعم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية يعد إضافة نوعية لأجندة المسابقات المحلية والعالمية التي تستضيفها الإمارة على مدار العام، مشيراً إلى السمعة العالمية التي باتت تحظى بها رياضة الموتوسيرف عالمياً، خصوصاً بعد تصنيفها رياضة أولمبية.

وأوضح البلوشي، أن استضافة الفجيرة لهذا الحدث العالمي المهم تعد نتيجة مباشرة للدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لأنواع الأنشطة والرياضات المختلفة، وتوجيهاته المباشرة بضرورة تنويع الأنشطة الرياضية وتطوير أكاديمية تدريب الناشئين من خلال تبني الرياضات العالمية المختلفة وتدريب وتعليم منتسبي الأكاديمية عليها لتكون بمثابة النواة التي تتشكل من خلالها فرق النادي الخاصة، ومواصلة دعمها وتعزيز حضورها في البطولات العالمية المختلفة.