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الرياضة

مامادوجونوفا تصطاد ذهبية «المسدس 50» في «مونديال الرماية»

مامادوجونوفا تصطاد ذهبية «المسدس 50» في «مونديال الرماية»
14 ديسمبر 2023 20:00

 
العين (الاتحاد)

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حصدت الأوزباكستانية مامادوجونوفا شاكنوزا المركز الأول والميدالية الذهبية، في كأس العالم للرماية البارالمبية، التي تقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتستمر إلى 17 ديسمبر، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة.
وجاء فوز مامادوجونوفا في مسابقة المسدس 50 متر سكتون مختلط لذوي الإعاقة الجسدية الفئة SH1، وحققت 225.7 نقطة، وتبعها الفرنسي رومين سيلاموتو «206.2 نقطة»، والأسترالي كيستوفر بيت «187.6 نقطة».
وقام عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذ لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتتويج الفائزين بالميداليات.
وأشاد عبد العزيز نايف المطيري رئيس وفد الكويت بالتنظيم الرائع للبطولة، وأعرب عن شكره وتقديره للإمارات واللجنة العليا المنظمة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على حُسن الاستقبال والاستضافة الكريمة، مشيداً بما تقدمه أبوظبي من تنظيم على أعلى مستوى في كافة الفعاليات والمنافسات الرياضية.

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