3 لاعبين إماراتيين ومدرب «الشاطئية» ضمن «الأفضل في العالم»

دبي (وام)

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن القوائم المختصرة لأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين حول العالم خلال عام 2023، والتي شهدت حضوراً إماراتياً واضحاً على صعيد اللاعبين والمدربين.

ضمت قائمة أفضل 100 لاعب حول العالم خلال عام 2023، ثلاثة لاعبين إماراتيين هم: حميد جمال، حارس مرمى منتخب الإمارات، والمرشح ضمن قائمة أفضل حراس المرمى، ووليد بشر، ووليد المحمدي (قائد المنتخب).

وعلى صعيد القائمة المختصرة لأفضل مدربي العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي ضمت 40 مدرباً، جاء البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب منتخب الإمارات من بين الأسماء المرشحة لهذه الجائزة.

ويستمر التصويت على اختيار الأفضل في هاتين القائمتين ومعهما أيضا قوائم أفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى، حتى 11 يناير المقبل، من قبل جميع مدربي منتخبات العالم وقائد كل منتخب من المنتخبات التي شاركت على الأقل في واحدة من بطولات الفيفا أو البطولات القارية الكبرى.

وحقق منتخب الإمارات خلال عام 2023 العديد من الإنجازات الدولية والقارية والإقليمية، من بينها الفوز بالتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية في مايو الماضي، والحصول على فضية بطولة إسبانيا الدولية في أكتوبر الماضي، وكذلك برونزية بطولة «نيوم» الدولية، التي أقيمت في السعودية خلال نفس الشهر.

ويستعد منتخب الإمارات للمشاركة في النسخة 12 من بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024.