الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 لاعبين إماراتيين ومدرب «الشاطئية» ضمن «الأفضل في العالم»

3 لاعبين إماراتيين ومدرب «الشاطئية» ضمن «الأفضل في العالم»
14 ديسمبر 2023 16:32

دبي (وام)
أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن القوائم المختصرة لأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين حول العالم خلال عام 2023، والتي شهدت حضوراً إماراتياً واضحاً على صعيد اللاعبين والمدربين.
ضمت قائمة أفضل 100 لاعب حول العالم خلال عام 2023، ثلاثة لاعبين إماراتيين هم: حميد جمال، حارس مرمى منتخب الإمارات، والمرشح ضمن قائمة أفضل حراس المرمى، ووليد بشر، ووليد المحمدي (قائد المنتخب).
وعلى صعيد القائمة المختصرة لأفضل مدربي العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي ضمت 40 مدرباً، جاء البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب منتخب الإمارات من بين الأسماء المرشحة لهذه الجائزة.
ويستمر التصويت على اختيار الأفضل في هاتين القائمتين ومعهما أيضا قوائم أفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى، حتى 11 يناير المقبل، من قبل جميع مدربي منتخبات العالم وقائد كل منتخب من المنتخبات التي شاركت على الأقل في واحدة من بطولات الفيفا أو البطولات القارية الكبرى.
وحقق منتخب الإمارات خلال عام 2023 العديد من الإنجازات الدولية والقارية والإقليمية، من بينها الفوز بالتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية في مايو الماضي، والحصول على فضية بطولة إسبانيا الدولية في أكتوبر الماضي، وكذلك برونزية بطولة «نيوم» الدولية، التي أقيمت في السعودية خلال نفس الشهر.
ويستعد منتخب الإمارات للمشاركة في النسخة 12 من بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024.

أخبار ذات صلة
22 مدرباً مواطناً في «دورة دبلوم المحترفين»
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «الإسعافات في الملاعب»
الكرة الشاطئية
منتخب الكرة الشاطئية
الاتحاد الدولي لكرة القدم
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
آثار قصف في محيط العاصمة الأوكرانية كييف
الأخبار العالمية
انفجارات وصفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية
اليوم 19:26
الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يقترح مبادرة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:13
سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح بطولة آسيا للشطرنج
سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح بطولة آسيا للشطرنج
اليوم 19:10
أيوظبي
علوم الدار
انخفاض درجة الحرارة مع احتمال سقوط أمطار غداً
اليوم 18:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©