«البلومون» يُطلق «تحدي السيتي» في «ياس مول»

أبوظبي (الاتحاد)



يُطلق نادي مانشستر سيتي، بالشراكة مع الدار العقارية، «تحدي السيتي» في ياس مول بجزيرة ياس في أبوظبي، التجربة الكروية التفاعلية الجديدة، والتي تتيح لهواة كرة القدم على اختلاف أعمارهم الفرصة لاختبار وصقل مهاراتهم الكروية، عبر تجربة غامرة وسط أجواء مفعمة بعراقة «السماوي» المصنف أحد أنجح أندية كرة القدم حول العالم.

ويأتي إطلاق «تحدي السيتي» في سبيل تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع بين مانشستر سيتي، والدار العقارية، و«حياكم في أبوظبي»، العلامة التجارية لوجهة أبوظبي في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومحفظة جزيرة ياس، لتكون أحدث وجهة ترفيهية لجزيرة ياس، والتي تعدّ من أبرز الوجهات العالمية المرموقة للرياضة والترفيه والسياحة.

تتضمن التجربة الكروية الجديدة، والتي تُفتتح يوم الجمعة، مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية المميزة والتحديات المصممة خصيصاً لاختبار مستوى القدرات الذهنية والبدنية للمشجعين والزوار، إذ تم الاعتماد في تصميمها على مجموعة من التقنيات المبتكرة التي تمنح اللاعبين درجات محددة، وفقاً لعدد من السمات الخاصة بهم، وكل ذلك في الوقت الذي يستمتعون فيه بالأجواء الحيوية والحماسية التي تقدمها الوجهة الجديدة في ياس مول.

وقالت نوريا تاري، مديرة التسويق وتجارب المشجعين في مجموعة السيتي لكرة القدم: يسعدنا إطلاق «تحدي السيتي» في ياس مول، وهي فرصة رائعة للكبار والصغار في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ،سواء كانوا من محبي كرة القدم أم لا، كي يستمتعوا بتجربة تفاعلية وفريدة من نوعها، إذ يمكن التحدي الزوار من الاستمتاع بروح هذه الرياضة المحبوبة والاحتفاء بإنجازات النادي عبر تجربة تفاعلية مميزة تتيح لهم التواصل مع النادي العريق عن بُعد، ونحرص دائماً على تقديم كل ما هو جديد ومتفرد في عالم كرة القدم، ونتمنى أن تنال مساعينا رضاء محبي ومشجعي السيتي.

وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في الدار: تحدي السيتي هو أبرز مفهوم مبتكر يتم الإعلان عنه، جزءاً من الشراكة الإستراتيجية بين مانشستر سيتي والدار، إذ يمثل الإطلاق علامة فارقة مهمة في أعمالنا ضمن قطاع التجزئة، كما يسهم في ترسيخ مكانة ياس مول كمركز للابتكار والترفيه والتجزئة التجريبية في المنطقة، إن المفهوم رائع، ونعتقد أن الجاذبية العالمية لمانشستر سيتي التجارية ستجذب المزيد من السكان والسياح إلى ياس مول.