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الرياضة

الأهلي والاتحاد.. «ديربي المونديال» في «الجوهرة المشعة»

الأهلي والاتحاد.. «ديربي المونديال» في «الجوهرة المشعة»
15 ديسمبر 2023 01:12

القاهرة (د ب أ)

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، صوب ملعب «الجوهرة المشعة»، بمدينة جدة، لمتابعة «ديربي عربي» بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، اليوم، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية، المقامة في السعودية، وتستمر إلى 22 ديسمبر الجاري، ويلتقي أيضاً ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.
ويتطلع الأهلي والاتحاد إلى الفوز من أجل التأهل إلى نصف النهائي، ومواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس.
ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل أفريقيا، حيث تُوج بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، على حساب الوداد المغربي، فيما يشارك الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي، وممثل المستضيف. 
وسبق أن خاض بطل مصر 8 نسخ لكأس العالم، نجح خلالها في حصد ثلاث ميداليات برونزية أعوام 2006 و2020 و2021، فيما تعد المرة الثانية التي يشارك فيها الاتحاد في مونديال الأندية، حيث سبق له الظهور في «نسخة 2005»، وحل في المركز الرابع. 
وتبلغ القيمة السوقية لبطل الدوري السعودي، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، 43. 114 مليون يورو، ويتصدر الفرنسي كريم بنزيمة القائمة بـ15 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية للأهلي 45. 30 مليون يورو، ويتربع نجم وسطه المالي أليو ديانج على القائمة بـ 5. 4 مليون يورو، وافتتح الاتحاد البطولة، بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية، في الدور التمهيدي. 
وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على أن يحفظ لاعبوه الخطة التي يخوض بها المباراة، عبر محاضرات نظرية، عرض خلالها بعض مقاطع الفيديو لمباريات المنافس الثلاث الأخيرة أمام ضمك وسباهان وأوكلاند سيتي. 
ويسعى الأهلي لتجاوز المرحلة الماضية التي شهدت تذبذباً في الأداء والنتائج، سواء محلياً أو أفريقياً، وفي المقابل يحاول الاتحاد تعويض تراجعه بالدوري المحلي، حيث يحتل المركز الخامس.

الأهلي والاتحاد
الأهلي المصري
اتحاد جدة
مونديال الأندية
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كأس العالم للأندية
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