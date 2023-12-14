«المسافات البعيدة» تُشعل سباق «النقاط والترتيب» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تشعل «المسافات البعيدة» على صعيد النقاط ومراكز الترتيب بين الفرق المتنافسة، أجواء انطلاق «الجولة 11» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد 4 مباريات، اليوم، تجمع حتا الأخير برصيد «4 نقاط»، أمام ضيفه البطائح «السادس» وله «15 نقطة»، ويستقبل الإمارات «قبل الأخير» بـ «5 نقاط»، ضيفه الجزيرة «السابع»، وله «14 نقطة»، ويلعب شباب الأهلي «الوصيف» بـ «20 نقطة» في ضيافة بني ياس «الثامن»، وله «13 نقطة»، ويلتقي الشارقة «الرابع» بـ «17 نقطة»، ضيفه خورفكان «العاشر»، وله «10 نقاط».

وتتركز الأنظار في اليوم الثاني للجولة غداً على «الكلاسيكو المرتقب»، والذي يجمع العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد، فيما يستقبل الوصل «المتصدر» ضيفه اتحاد كلباء على ملعب زعبيل، ويواجه عجمان نظيره النصر على استاد راشد بن سعيد.

وتكتسي مهمة حتا في مغادرة مركزه الأخير بصعوبات بالغة التعقيد، حينما يستقبل ضيفه البطائح «الحصان الأسود» في الموسم الحالي، بعد ارتقائه إلى أندية «النصف الأعلى» للترتيب برصيد «15 نقطة»، وضعته في «المركز السادس»، وتعد المواجهة تاريخية كونها الأولى بين الفريقين على صعيد «دوري المحترفين».

وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، يقود الهولندي بوب دي كليرك المدرب المساعد فريق الجزيرة، في المباراة الأولى أمام ضيفه «الصقور» صاحب المركز قبل الأخير، والعائد بخسارة ثقيلة من ملعب شباب الأهلي 0-7، في الجولة الماضية للدوري، ويرفع الفريقان شعار «تصحيح المسار» في المواجهة رقم 19، في تاريخ لقاءات الفريقين، في «دوري المحترفين» حيث يتفوق الجزيرة برصيد 14 فوزاً، مقابل 3 انتصارات للإمارات، والتعادل في مباراة.

وجاء قرار إدارة «فخر أبوظبي» بتكليف دي كليرك المدرب المساعد، بعد إقالة مواطنه فرانك دي بور، في أعقاب الخسارة القاسية في «ديربي العاصمة» أمام الوحدة 2-4، في إياب الدور ربع النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وفي مباراة ثالثة، تصطدم رغبة بني ياس «الثامن»، في تجاوز عثرة الخسارة، في آخر جولتين على التوالي أمام الجزيرة 1-4، والبطائح 1-2، بسلسلة النتائج الإيجابية «خارج القواعد» لضيفه شباب الأهلي «الوصيف»، والذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة، في آخر 15 مباراة في الدوري، وهو يطمح إلى معادلة الرقم القياسي المسجل باسم العين في 16 مباراة، من دون خسارة خارج ملعبه، وخسر «الفرسان» قبل مواجهة الليلة أمام الوصل 0-3 في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويعول الشارقة وخورفكان في المواجهة المنتظرة بين الفريقين على ملعب الأول بـ «الإمارة الباسمة»، على المعنويات الجيدة في الجولة الماضية، والتي شهدت تفوق «الملك» «الربع» برصيد «17 نقطة» على مضيفه حتا 4-1، فيما فاز «النسور» العاشر برصيد «10 نقاط» على ضيفه النصر 3-1 ضمن الجولة ذاتها، والتقى الفريقان في 8 مواجهات سابقة، قبل مباراة الليلة، حيث يتفوق الشارقة برصيد 6 انتصارات، مقابل فوز وحيد لخورفكان، والتعادل في مباراة.



«الأرض» تعاند «الإعصار»

يعد حتا الذي يستعد لاستقبال ضيفه البطائح الليلة، الفريق الوحيد في الدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024 الذي فشل في حصد أي نقطة على ملعبه، بالخسارة في 5 مباريات آخرها أمام الشارقة 1-4 في الجولة الماضية.



تأثير «الأجانب»

سجل اللاعبون الأجانب آخر 15 هدفاً في مواجهات الشارقة وخورفكان في «دوري المحترفين» قبل مباراة الليلة، وإجمالاً سجل هجوم «الملك» 20 هدفاً أمام «النسور» في 8 مواجهات سابقة، مقابل 6 أهداف لخورفكان، علماً أن الأخير يعد الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة خارج ملعبه، بالخسارة في ثلاث مباريات.



«الهداف» الغائب الأبرز

يفقد الجزيرة في مباراة اليوم أمام مضيفه الإمارات، عدداً من عناصره، بداعي الإيقاف أمثال «الثنائي» عبدالرحمن العامري ومامادو كوليبالي المطرودين بالبطاقة الحمراء في مباراة عجمان 1-5، فيما سيكون علي مبخوت هداف لقاءات الفريقين برصيد 15 هدفاً الغائب الأبرز، بعد تعرضه للطرد في مباراة الوحدة 2-4 الأخيرة لفريقه في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».



أفضلية «الفرسان»

يتفوق شباب الأهلي في المواجهات المباشرة أمام بني ياس في «دوري المحترفين»، قبل مواجهة الفريقين الليلة على ملعب الأخير، وحقق «الفرسان» الفوز في 11 مباراة، من أصل 24، مقابل 7 انتصارات لـ «السماوي»، والتعادل في 6 مباريات، وسجل هجوم شباب الأهلي 41 هدفاً، مقابل 31 استقبلتها شباكه.