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الرياضة

نهيان بن مبارك يتوج أبطال «أبوظبي T10» للكريكيت

نهيان بن مبارك يتحدث خلال حفل الختام (الاتحاد)
15 ديسمبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكريكيت، نهائي بطولة أبوظبي T10 بين فريقي ديكان جلادييتورز ونيويورك سترايكرز باستاد زايد للكريكيت، وتوج الفائزين بألقاب البطولة.
وفي كلمته قبل بداية المباراة، هنأ معالي الشيخ نهيان الجهات المنظمة للبطولة على نسختها الناجحة في أبوظبي.
وقال: «شاهدنا مواهب كبيرة هذا العام في أبوظبي T10، والتي أعادت لنا روح المنافسة وجمعتنا جميعاً في أجواء المتعة والاحتفال، فالكريكيت رياضة عالمية لها مكانتها في المجتمع العالمي وبين المقيمين في دولة الإمارات، وتحظى بدعم من قيادتنا الرشيدة، ونحن فخورون بمجهودات اتحاد الإمارات للكريكيت لجلب هذه البطولة لمحبي الكريكيت في كل مكان».
وأضاف: «تشجع رياضة الكريكيت على قيم مهمة وضرورية بالنسبة لنا في دولة الإمارات حيث تتطلب الرياضة التفاني، والصبر، والتعاون، والتوازن، واليقظة، والتركيز، والتقنية، والتحكم، والانضباط، والجرأة، والأخلاق، وروح الفريق، ونحن في اتحاد الإمارات للكريكيت نتبنى جميع القيم والمبادئ ونقف بامتنان لجميع الذين ساهموا في سير البطولة بسلاسة ونشكر الرعاة، وأعضاء الفرق، والحكام، والمعلقين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم واهتمامهم بإنجاح أبوظبي T10 نجاحاً كبيراً»
كما أحيت الفنانة الهندية اللامعة نيها كاكار، حفلاً رائعاً أمام الجماهير في أبوظبي، قبل مباراة نهائي أبوظبي T10 بين نيويورك سترايكرز وديكان جلادييتورز في استاد زايد للكريكيت، وهتفت الجماهير بصوت واحد مع نيها كاكار - التي قدمت بعضاً من أغانيها الشهيرة عالمياً لتجهز الأجواء قبل بدء المباراة.

نهيان بن مبارك
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